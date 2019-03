Liebeszauber aus dem Klostergarten

Von Silvana Resch

Die Brennnessel ist heute als Unkraut verschrien, dabei war sie in der Klos­termedizin des 11. Jahrhunderts essentieller Bestandteil eines wirkmächtigen Liebeszaubers: „Der Samen mit Wein genossen erregt die Liebeskraft, noch mehr sogar, wenn du die Pflanze reibst, mit Honig und Pfeffer vermischst und dann mit Wein trinkst“, heißt es im „Macer Floridus“, einem Standardwerk der Kräuterheilkunde im Mittelalter.

Ananas als Favorit

Es geht auch einfacher: Ananas ist etwa laut der Autorin und Kräuterexpertin Elvira Grudzielski in der Liebesküche unverzichtbar. In ihrem Buch „Sinnliche Rezepte für schöne Stunden“ preist sie die Südfrucht als „Gute-Laune-Mittel“, die zu lustvollen Aktionen anrege.

Bereits in der Antike wurde an Rezepten für die Liebe getüftelt. Kräutern, Gewürzen und Speisen wird seit jeher aphrodisierende Wirkung nachgesagt. Das Wort ist von Aphrodite, der griechischen Göttin der Schönheit und Liebe, abgeleitet. Vor einem Gastmahl soll die Schöne ihre Tafel mit frischer Minze einreiben haben lassen. Der frische Duft sollte ein beschwingtes Miteinander fördern, weiß Elvira Grudzielski. Sie befasst sich nicht nur mit antiken Vorbildern, sondern auch heimischen Bräuchen und dem Volksglauben. Der Spruch „Muskatnuss im Wein und du bist mein“, ist dafür ein bekanntes Beispiel.

Weitere Kochtipps gefällig? Fenchel galt etwa Plinius dem Älteren (23

24–79 n. Chr.) als Aphrodisiakum. Laut dem antiken Verfasser der Enzyklopädie „Naturalis historia“ führt Fenchel „in Essig eingelegt und verspeist, zu vermehrter Samenbildung. Er wirkt sich besondes günstig aus auf die Geschlechtsorgane.“

Hitliste der Aphrodisiaka

Für jeden Geschmack scheint es ein luststeigerndes Kraut zu geben: „Weltweit gibt es sicher mehrere hundert Gewächse, denen eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt wird“, weiß Johannes G. Mayer, Leiter der Forschungsgruppe Klostermedizin an der Universität Würzburg. In unseren Breiten sind es aber deutlich weniger als im Vergleich zu China oder Südamerika. Ginseng oder Chili sind in der weltweiten Hitliste von Aphrodisiaka ganz oben, vermutet der Forscher. Die Pflanzenstoffe vermögen es anscheinend, schlaffe Glieder aufzurichten und Begehren zu entfachen, wo keines war. Der wissenschaftliche Beweis dafür ist aber noch ausständig, so der Experte. Kräuterkundige glauben dennoch, dass von der Gestalt der Pflanze auf ihre luststeigernde Wirkung geschlossen werden kann. Karotte, Spargel und Kren scheinen ihnen durch die Wurzelform für den erotischen Bereich wie geschaffen. Wenn schließlich aber gar kein Kraut mehr hilft, liegt es vielleicht doch am Partner. Der soll immer noch stärkstes Aphrodisiakum sein.