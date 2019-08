Einkochen oder frisch genießen: Der Erde viel Köstliches entlocken

Von Deborah Darnhofer



Die „Stuttgarter Riesen“ entpuppten sich bei der Ernte als nicht ganz so große Zwiebeln. - Deborah Darnhofer

Unverändert ist das Grün der Karotten seit Wochen — und dabei so unglaublich spannend. Taugt das darunter Wachsende für diesen Erntereport? Die Frage beschäftigte mich seit Monaten. Was wäre eine Gartenserie ohne herzeigbaren Erfolg? Ein Ruckeln an den grünen Blattstielen und die Antwort ist schnell gegeben. Die dunkle Erde rieselt zur Seite und gibt den Blick frei: leuchtendes Orange. Mit einem kräftigen, aber vorsichtigen, fast andächtigen Ruck befördert mein Freund Karotte für Karotte ins Freie. Ich zücke die Fotokamera, dahinter könnte mein Strahlen nicht größer sein.



Dafür gedeihten der Brokkoli umso besser. - Deborah Darnhofer

Vergessen das Schwitzen um Pflanzen und Erfolg, wegen Schädlingen, Trockenheit und Nässe. Die Freude über die erste eigene Ernte, die zugegeben durch die Ungeduld sicher zum Teil ein wenig verfrüht war, ist riesengroß. Kleiner dagegen manches vom Bio-Gemüse, aber was soll's. Das monatelange Bangen und Warten, noch längere Pflegen und Hegen trägt jetzt endlich Früchte.

Auch gelbe Zwiebeln blitzen schon aus der Erde. Daneben wuchs der im Spätwinter selbst gezogene Brokkoli in ungeahnte Höhen und Breiten. Der zum zweiten Mal eingepflanzte Salat, Kohlrabi und Mangold fiel hingegen gerade einem tierischen Vielfraß zum Opfer. Dafür gab der klein wirkende Marillenbaum neben den im Frühjahr neu gesetzten drei Gemüsefeldern sein Bestes und zahlreiche, herrlich süße Früchte her. Hinterm Haus konnten die Pfirsiche gerade noch vor pickenden Vögeln gerettet werden. Beim Zwetschkenbaum war ich zu langsam. Der hätte aber ohnehin nur eine Hand voll Früchte abgeworfen. Auch die Birnen sind an einer Hand abzählbar. Dafür wachsen Kartoffeln und Erdnüsse noch. Zweifelsohne war es kein einfaches Gartenjahr, aber ein lehrreiches. Es brachte viel Erfahrung, mehr Mut und neue Ideen.

Essen für mehr als eine Woche

Einen Plan konnte ich bereits in die Tat umsetzen: Verzeiht mir, meine Bio-Gemüsehändler des Vertrauens, aber für die zurückliegende Woche hatte ich nichts gekauft. Der Haller Garten ernährte mich — freilich nicht ausschließlich, aber immerhin zu einem guten, geschmackvollen Teil und wird das noch einige Monate tun. Er bescherte mir herzhaftes Karottensugo mit Tomaten von der Hauswand, Kartoffelgratin mit Brokkoli-Strünken, gebratenen und gedünsteten Brokkoli (davon gibt es mehr als genug), Zwiebelsuppe und -rostbraten für den Freund, Palatschinken mit Pfirsichmarmelade und Müsli mit Marillenkompott. Wie beim Garten gilt eben beim Kochen: Wer wagt, der gewinnt! Zur Sicherheit gibt es unten noch Einkochtipps von Seminarbäuerin Elisabeth Eder aus Dölsach!

Bevor die Pfirsiche den Vögeln ganz zum Opfer fielen ... - Deborah Darnhofer

Vom langsam zu Ende gehenden Gartenjahr bleibt damit viel. Zu wissen, wie etwas gewachsen ist, welche Arbeit dahintersteckt und wie köstlich und ein wenig unabhängig man davon essen kann, ist ein gutes Gefühl. Selbstversorgung funktioniert zwar erst ab 20 Quadratmetern gut gepflegter Felder. Doch mit dem Mini-Eigenanbau wird die mittlerweile viel zu lang gewordene Kette der Nahrungsmittelversorgung zumindest ein Stück weit kürzer, in jedem Fall aber (be-)greifbarer.

... sind sie etwas verfrüht zu Marmelade verarbeitet worden. - Deborah Darnhofer

Das Einmaleins des Einkochens

Seminarbäuerin Elisabeth Eder aus Dölsach weiß, wie es geht: Die 57-Jährige kocht seit ca. 20 Jahren „mit viel Leidenschaft" ein. Ihre Marmeladen sind u. a. in Osttiroler Läden, in der Bauernkis­te und im Innsbrucker Geschäft „Tiroler Edles" erhältlich. Am liebsten ist es ihr aber, wenn sie Hobbyköche fürs Selbermachen begeistern kann. „Es ist keine Hexerei. Wenn man sich traut, genau und sauber arbeitet und ein bisschen kreativ ist, kann man ganz viel einwecken", ist sie überzeugt.

Fruchtiges Kompott aus Marillen gab es schon Anfang August. - Deborah Darnhofer

Sich beim Einkochen immer nach der saisonalen Verfügbarkeit zu richten, rät die Einkoch-Expertin. Aufgrund der großen Ernte hat Eder heuer zum Beispiel Moosbeeren zu Kompott verarbeitet. „Das wird wie Birnenkompott, mit wenig Wasser und Zucker, zubereitet", verrät sie.

Ob Granten, Kirschen oder Moosbeeren: Einkochen fasziniert Elisabeth Eder vom Messnerhof in Dölsach seit rund zwanzig Jahren. - Fotowerk Aichner/Bauernkoste/Tir

Tomaten halten sich laut Eder als eingekochte Suppe oder Sauce auch gut und lange. Dazu die Früchte zum Beispiel würfelig schneiden, in etwas Öl mit Zwiebel und Knoblauch anbraten, optional Oregano und Majoran hinzufügen. Einige Minuten — „je nach Sorte" — aufkochen. „Basilikum immer erst zum Schluss dazugeben", rät Eder. Tomatensauce dann noch heiß in saubere Gläser füllen.

Eder wichtigste Tipps Obst und Gemüse gleich am Tag des Erntens verarbeiten. Nur einwandfreie Früchte einkochen. Auf Sauberkeit achten: neue Deckel verwenden und Gläser sterilisieren (z. B. im Wasserbad bei 180 Grad Celsius im Backrohr für mindestens 50 Minuten). Genau arbeiten und jedes Glas mit Herstellungsdatum und Inhalt beschriften.

Rezept für Fruchtsaft Fünf Liter Fruchtmus

drei Liter Wasser

ein Kilogramm Zucker

50 Gramm Zitronensäure Kurz aufkochen und heiß in saubere Flaschen füllen. „Für Nektar eignen sich zum Beispiel Pflaumen oder Ringlo gut. Ihr Geschmack ist für Marmelade zu wenig intensiv", meint die Dölsacher Seminarbäuerin.

Rezept für Fruchtmarmelade Zwei Kilogramm Früchte

ein Kilogramm Zucker

20 Gramm Apfelpektin Eder verwendet „nur normalen Zucker aus Österreich", keinen Gelierzucker mit chemischen Zusätzen. So komme der reine Fruchtgeschmack am besten zur Geltung, ist sie überzeugt. Um ein Verfärben der Masse zu verhindern, schneidet sie die frischen Früchte mit dem Messer und verzichtet auf einen Pürierstab. Nach dreiminütigem Kochen gießt sie die Masse in saubere Gläser. Die Deckel reibt sie vor dem Verschließen mit wenig Alkohol ein. Zusätzlich stehen die Gläser dann zur Sterilisation zehn Minuten im Wasserbad oder dem Rex-Topf. Die Gläser dunkel lagern. „Wer keinen Keller hat, kann sie auch in einen Karton geben und mit Zeitungspapier abdecken."