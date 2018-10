4K-Technik am Bildschirm zieht in den OP-Saal ein

Kufstein – Umfangreiche Investitionen stehen im Bezirkskrankenhaus Kufstein an bzw. wurden bereits getätigt. Zum einen wird in einen neuen Magnetresonanztomographen (MRT) investiert, zum anderen erweitert man durch den Zubau dafür zugleich auch den Speisesaal des Haues. Außerdem fließt Geld in eine interdisziplinäre Notfallambulanz, neue Garderoben sowie in die Optimierung des Projektes „Digitale Krankengeschichte“.

Bei Letzterem handelt es sich um eine digitale Patientenakte, die für jede und jeden Berechtigten jederzeit innerhalb des Krankenhauses abrufbar ist. Der aus Bundes-, Landes-, Gemeinde- und Sozialversicherungsmitteln gespeiste Tiroler Gesundheitsfonds unterstützt das Bezirkskrankenhaus Kufstein heuer mit insgesamt 3,45 Millionen Euro Investitionsförderung, wie das Land Tirol bekannt gibt. Außerdem fließen 452.400 Euro aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF), wie LR Johannes Tratter anfügt.

Auf neueste Technik setzt man auch bei der Chirurgie Kufstein. Diese erfüllt durch ihre OP-Zahlen und die Veranstaltung von Fortbildungsveranstaltungen auch die Anforderungen eines so genanntes Kompetenzzentrums für Hernienchirurgie. Darunter versteht man u. a. Leistenbrüche. Bis zu 500 dieser Operationen werden jährlich durchgeführt.

Dieses Jahr konnte dafür die technische Ausstattung am Bezirkskrankenhaus Kufstein für die Patienten durch die Investition in eine 4K-Technik der Videoübertragung weiter optimiert werden. „Durch die Vergrößerung am Bildschirm und die beeindruckende Auflösung entgeht uns beim Operieren nun wirklich kein Detail mehr“, erzählt Oberarzt Olivier Fuchs begeistert.

„Daher lag es nahe, hier die Qualität der Versorgung im Detail zu überprüfen. Alle operierten Patienten werden nun bei uns ein Jahr nach der Operation kontrolliert, um das Ergebnis der OP zu dokumentieren. Diese Daten werden in ein länderübergreifendes Register eingegeben, damit man die eigenen Ergebnisse mit jenen in anderen Zentren vergleichen kann. Dies ist die Voraussetzung für eine Zertifizierung als so genanntes Hernien-zentrum“, berichtet Andrea Zimmermann, die gemeinsam mit OA Thomas Grissmann die neu geschaffene „Hernien-Sprechstunde“ am Krankenhaus Kufstein abhält.

„Sehr stolz sind wir darauf, über 80 Prozent dieser Eingriffe laparoskopisch (Anm. in der sog. Knopflochchirurgie) durchführen zu können. Dies meist über nur einen winzigen Schnitt im Nabelbereich – wodurch dem Patienten neben der fachgerechten Versorgung seines Bruches auch noch ein maximaler kosmetischer Benefit zugesichert werden kann“, erklärt Primar Bernhard Spechtenhauser, Leiter der Abteilung.

„Neben der Versorgung von Bauchwand- und Leistenbrüchen werden an der Chirurgie in Kufstein auch komplexe Eingriffe an Narbenbrüchen, Parastomalhernien und Zwerchfellbrüchen durchgeführt. Dabei können unsere Chirurgen auf sämtliche laparoskopischen und offenen Techniken der Hernienoperationen zurückgreifen“, so Spechtenhauser weiter.

Anerkennung finde diese videoassistierte Operationstechnik nicht nur bei den Patienten und zuweisenden Hausärzten, sondern auch in medizinischen Fachkreisen, wie der Mediziner weiter erklärt. Dies spiegle sich darin wider, dass an der Abteilung seit Jahren regelmäßig Operationskurse für Ärzte aus ganz Europa durchgeführt werden. Dabei führen neben Spechtenhauser auch die Oberärzte Fuchs und Grissmann junge Mediziner in die Knopflochtechnik ein. „Aber auch fortgeschrittene Chirurgen und auch der eine oder andere Chefarzt haben sich bei uns schon operative Tipps und Tricks geholt“, berichtet der Primar. Weil Patienten nach ihrer Entlassung noch einmal kontaktiert und befragt wurden, konnten auch die sehr gute Erfolgsquote und eine äußerst geringe Komplikationsrate in Kufstein nachgewiesen werden. „Durch diese freiwillige Qualitätssicherung und die modernste OP-Ausstattung konnte die ohnehin sehr gute Versorgung unserer Patienten noch weiter optimiert werden“, freut sich Primar Spechtenhauser über diese Entwicklung. (TT, wo)