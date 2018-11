„SelbA-Training“: Übungen für die Freiheit im Alter

Von Philipp Schwartze

Bluse und Hemd selbst zuköpfen, die eigenen Termine und Arztbesuche koordinieren – für viele Menschen werden die vermeintlich kleinen, alltäglichen Dinge im Alter zur schier unlösbaren Herausforderung, die Selbstständigkeit geht verloren.

Doch immer mehr Menschen kämpfen dagegen an. Sie trainieren in so genannten SelbA-Gruppen Körper und Geist. „Die Kurse gibt es seit 2003. Aber die Nachfrage steigt stark. Gerade sind 30 neue Trainer für Tirol ausgebildet worden“, freut sich Karin Ziegner, SelbA-Senioren-Beauftragte des Katholischen Bildungswerks Tirol.

SelbA steht für „Selbständig im Alter“ und richtet sich als Training an Menschen über 65 Jahren. Die vier Säulen des 2001 gegründeten Trainings sind Gedächtnistraining, Förderung von Bewegung und Beweglichkeit, Kompetenztraining zu Veränderungen im Alter und Gesundheit sowie Sinn- und Lebensfragen. „Bei der Bewegung schauen wir besonders darauf, dass die Menschen ihre Finger noch lange bewegen können. Denn das brauchen sie im Alltag“, erklärt Ziegner, die auch Trainerin ist. Mit der nötigen Fingerfertigkeit stellen Bluse und Hemd kein Problem mehr dar.

Wichtig, um aber überhaupt eine Wirkung zu erzielen, ist natürlich die Regelmäßigkeit. „Wir treffen uns einmal pro Woche zu einem fixen Termin für eineinhalb Stunden“, erklärt Ziegner, die vom Einsatz der Teilnehmer begeistert ist. „Viele schauen, dass sie alle anderen Termine so verschieben, dass sie keine Einheit verpassen.“

Gegen Vereinsamung im Alter

Neben Übungen für bessere Beweglichkeit, Gehirntraining und Tipps durch Partner, wie etwa von der Polizei z. B. zu sicherem Wohnen, spielt – ganz nebenbei – auch noch ein weiterer Faktor eine große Rolle. „Das Training findet immer in Gruppen statt, gerade diese soziale Komponente ist eine Stärke von ,SelbA‘“, sagt Ziegner.

Nach der Überwindung einer ersten „Schwellenangst“ beim ein oder anderen Kursteilnehmer trifft die Trainerin bei den Übungen dann auf gut gelaunte Senioren. „Diese Freude im Gesicht, wenn sie ankommen, und ihre Begeisterung über gelungene Übungen sind fantastisch. Die älteren Menschen geben einem einfach so viel zurück, dass es einem in der Sommerpause richtig ab­geht“, schwärmt Ziegner.

Zusammenhalt über Jahrzehnte

Der Zusammenhalt wächst mit der Zeit so sehr, dass manche SelbA-Gruppen schon seit zehn, fünfzehn Jahren bestünden. „Auch das zeigt die Wichtigkeit. Die regelmäßigen Treffen schützen vor Vereinsamung, auch Trauer ist immer wieder Thema. Die Gruppen geben Halt, wenn es jemandem einmal nicht so gut geht. Nur deshalb kommen so viele gemeinsame Jahre von Trainern und Teilnehmern zustande“, sagt die Seniorenbeauftragte vom Katholischen Bildungswerk Tirol.

Knapp 50 SelbA-Trainingsgruppen bietet es – über ganz Nord- und Osttirol verteilt – inzwischen an.

Fünf bis sieben Euro kostet die Einheit dabei für jeden Teilnehmer. Mitmachen kann übrigens jeder. „Wir sind da konfessions­übergreifend, sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Trainern“, sagt Ziegner.

Wer „SelbA“ selbst einmal ausprobieren will, hat dazu kommendes Wochenende die Gelegenheit: Von 16. bis 18. 11. sind Karin Ziegner und Co. auf der Senaktiv Seniorenmesse in Innsbruck vertreten, zeigen Übungen und informieren.

Wer hingegen Trainer werden will, um auch in seinem Bezirk Menschen zu selbstständigerem Leben im Alter zu verhelfen, bringt idealerweise neben einer pädagogischen Ausbildung auch die „Liebe zu älteren Menschen“ mit, wie es Ziegner formuliert.

Weitere Übungen und Informationen finden Sie auch im Internet unter www.selba.at