E-Medikation zeigt Tabus auf

Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – ELGA macht den nächsten Schritt: Nach der stufenweisen Einführung der Elektronischen Gesundheitsakte an den Tiroler Krankenhäusern folgen mit der E-Medikation auch die Ordinationen aller Kassenärzte und die Apotheken. In den Arztpraxen informiert ein Aushang darüber, dass neben den Befunden seit Oktober auch verordnete Medikamente in das Gesundheitsinformationssystem aufgenommen werden. Manche Patienten reagieren verunsichert, ein erhöhter Aufklärungsbedarf ist die Folge.

Menschen mit psychischen Erkrankungen müssen darüber hinaus speziell angesprochen und auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht werden, das Speichern ihrer Daten verweigern zu können. Das gilt auch bei HIV- und genetischen Untersuchungen sowie Schwangerschaftsabbrüchen. Ein schriftlicher Widerspruch – umständlich „Situatives Opt-Out“ genannt – ist gleich vor Ort möglich, und zwar generell oder auch nur für bestimmte Medikamente, Formulare dafür liegen auf.

„Diese Autonomie ist aus Sicht des Patienten natürlich korrekt“, sagt Ärztekammer-Präsident Artur Wechselberger. „Die Ärzte selbst sind aus medizinischer Sicht aber daran interessiert, dass die Medikation möglichst vollständig aufgezeichnet wird. Nur so können Wechselwirkungen verhindert werden.“ Fehlen Daten und weiß ein Arzt nicht, was der andere verschrieben hat, könnte es zu teils gefährlichen Informationslücken kommen, warnt er. „Psychopharmaka können dämpfende Wirkung haben, der Patient kann aber Auto fahren. Wird ihm aber noch ein Medikament mit ähnlicher Wirkung verschrieben, und das könnte auch ein Grippemittel sein, ist er unter Umständen nicht mehr dazu imstande.“

Wechselberger kritisiert, „dass die Bedürfnisse der professionellen Anwender bei ELGA zu wenig berücksichtigt wurden. Dadurch reduziert sich ihre Sinnhaftigkeit.“ Auch die Aufbereitung der Daten sei zu kompliziert: „Wir bekommen Dokumente ohne Suchfunktion.“

Die Patienten dagegen scheinen zufrieden zu sein, jedenfalls könnte man das aus der sehr geringen Anzahl von Abmeldungen – bis September nur rund 3,2 Prozent – schließen. Das könnte aber auch darauf zurückzuführen sein, dass ELGA noch zu wenig bekannt ist, wie Tirols Patientenanwalt Birger Rudisch meint. „Oder das Vertrauen ist groß genug.“ Er ist mit der Handhabung zufrieden: „Patienten wird die Möglichkeit gegeben, Einsicht in ihre Gesundheitsdaten zu nehmen und sie zu verwalten.“ Angesprochen auf das „Situative Opt-Out“ bedauert er die immer noch vorherrschende Tabuisierung psychischer Erkrankungen und Behandlungen. Zur generellen ELGA-Kritik der Ärzte meint Rudisch: „Aktuell sind nur noch 25 Prozent der Daten unstrukturiert. Sollten sie nicht gut lesbar sein, könnte das an der Ärztesoftware liegen.“