Tennisarm: Neue Ellbogen-Technik gibt Halt

Von Theresa Mair

Eine Kortison-Spritze in den Ellbogen und schon geht es besser. Bis der Schmerz wiederkommt, man den Schlüssel im sperrigen Haustürschloss kaum noch umdrehen oder das Glas Bier fast nicht mehr heben kann. Manchen hilft es, den Arm ruhigzustellen, entzündungshemmende Tabletten lindern den Schmerz und spezielle Dehnungs- und Muskelkräftigungsübungen, die einem der Physiotherapeut gezeigt hat, bringen viel. Doch bei anderen kommt der Schmerz wieder, man hört es im Ellbogen mitunter knacken, wenn der Arm gestreckt wird. Eine Kortison-Spritze folgt dann auf die nächste.

Mehr Schaden als Nutzen

Das ist der falsche Weg, wie Markus Reichkendler, Primar der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie am Bezirkskrankenhaus Schwaz, vor ein paar Jahren gelernt hat. „Bis vor zwei, drei Jahren haben auch wir hier noch kritiklos gespritzt. Doch es hat sich gezeigt, dass Kortison massive Schäden verursacht, nicht nur an der Achillessehne. Es löst den Bandapparat auf. Mehr als ein bis zwei Kortison-Injektionen sollte man nicht geben“, sagt er.

Das Medikament wirke zwar schmerzlindernd, doch irgendwann springe das Speichenköpfchen beim Strecken des Armes teilweise aus dem Ellbogengelenk heraus.

Bei einem internationalen Kongress in Deutschland hat Reichkendler erfahren, dass mit dem Ellbogen Ähnliches geschehen kann wie bei einem Kreuzbandriss im Knie: Die Bänder leiern aus und geben dem Gelenk keinen Halt mehr. Ist das auf der Innenseite des Ellbogens der Fall – ellenseitig –, spricht man von einem Golferarm. Passiert es außen – speichenseitig –, ist die Rede vom weitaus häufiger vorkommenden Tennisellbogen.

Bisher sei man immer davon ausgegangen, dass durch die Überlastung beim Sport oder andere monotone Bewegungen „nur“ eine sehr schmerzhafte Reizentzündung entstehe, schildert Reichkendler. Mit den eingangs erwähnten Mitteln könne man diese, wenn man Glück hat, in den Griff bekommen. Operiert wurde, um die Entzündung „herauszuputzen“ und dadurch eine Verbesserung zu erzielen.

Vorher (l.): Das Röntgenbild zeigt ein lockeres Ellbogengelenk. Nachher (r.): Der Speichenkopf ist nach der OP deutlich zentriert. - BKH Schwaz

Neu ist, dass die Entzündung auch aufgrund der Instabilität entstehen kann, die durch einen Unfall oder eine chronische Überbelastung – etwa beim Tennisspielen – verursacht und mit Kortison noch verschlimmert wird. Die gute Nachricht: Mit einer Bandersatzplastik, wie man sie auch schon vom Kreuzband kennt, kann man das Ellbogengelenk stabilisieren.

Die OP-Technik dazu haben die Schwazer Orthopäden von Spezialisten an der Vinzenz-Klinik in Pfronten im Allgäu gelernt, die laut Reichkendler federführend beim Aufbau dieser Methode sind. Binnen der vergangenen zweieinhalb Jahre wurden an der Spezialambulanz für Ellbögen in Schwaz unter der Leitung von Oberarzt Helmut Weitlaner regelmäßig solche Eingriffe durchgeführt. Nach Angaben von Primar Reichkendler ist Schwaz damit eines der ersten Krankenhäuser in Westösterreichs. Dabei ist zu bedenken, dass niemand auf dem OP-Tisch landet, der vorher nicht alle herkömmlichen Methoden versucht hat. „Nicht jeder, der die Diagnose Tennisellbogen oder Golferellbogen bekommt, braucht eine Bandersatzplastik. Die Hausärzte können das gut abschätzen und überweisen dann zu uns“, sagt Reichkendler. Die Schwazer untersuchen den Ellbogen zuerst klinisch, dann wird eine Magnetresonanztomographie (MRT) – unter Umständen mit Kontrastmittel – gemacht. Letzte Sicherheit gibt jedoch nur eine Arthroskopie unter Vollnarkose.

Aus einem Band werden zwei

Bestätigt sich bei der Untersuchung mittels Schlüssellochchirurgie der Verdacht auf eine Instabilität – und das sei häufig der Fall –, wird im selben Zug operiert. Dafür ist ein circa fünf Zentimeter langer Schnitt erforderlich. Eine Oberarmsehne aus dem Trizeps wird geteilt und zur Verstärkung des Ellbogengelenks mit Dübeln und Schrauben befestigt, die im Knochen versenkt werden. Insgesamt dauere die Operation etwa zweieinhalb Stunden.

Damit ist das Thema Tennis- oder Golferarm noch nicht erledigt. Mit acht bis zehn Monaten Zeit und begleitender Physiotherapie muss man schon rechnen, bis man den Schläger wieder schwingen kann.