Tiroler entwickelte eine Spritze gegen den Herzinfarkt

Von Theresa Mair

Linz – Ein Herzkranzgefäß ist verengt oder verschlossen. Es kommt zu wenig oder kein Blut mehr zum Herzmuskel durch, um das Gewebe mit Sauerstoff und Energie zu versorgen sowie Abfallstoffe abzutransportieren. Das ist in aller Kürze das, was bei einem Herzinfarkt passiert. Je länger es dauert, bis man ins Krankenhaus eingeliefert wird, desto mehr Herzmuskelzellen sterben ab. 40.000 Menschen erleiden jedes Jahr in Österreich einen Herzinfarkt. Mit 41 Prozent ist er die Todesursache Nummer eins.

Doch nun stelle man sich vor: Der Notarzt kommt an und er hat eine Spritze dabei, die er dem Patienten in die Vene injiziert. Damit sorgt er dafür, dass das Herz die Sauerstoff-Unterversorgung länger und besser übersteht.

„Ein Infarkt wird bei 20 bis 30 Prozent Herzleistung kritisch. Mit der Spritze schützen wir 20 Prozent absolut", sagt David Bernhard (Mikrobiologe, Linz). - JKU Linz

Der Kramsacher Mikrobiologe und Pathophysiologe David Bernhard leitet seit zwei Jahren an der Johannes-Kepler-Universität in Linz das Zentrum für Medizinische Forschung und arbeitet an der Entwicklung dieser Spritze. „Die Grundlagenforschung ist jetzt abgeschlossen. Nun sind weitere Entwicklungsschritte notwendig“, sagt Bernhard.

Der Wirkstoff dafür, 5-Methoxyleoligin, kommt aus der Natur. Er ist in den Wurzeln des Edelweiß enthalten. Die Alpenblume ist bereits länger für ihre herzschützende Wirkung bekannt und wurde erst vergangene Woche zur Arzneipflanze des Jahres gekürt.

„Inzwischen kann man 5-Methoxyleoligin auch synthetisch herstellen. Generell ist es bei Pflanzen so, dass sie je nach Jahreszeit ihren Stoffwechsel verändern. Synthetisch kann man den Stoff daher viel sauberer herstellen und er ist unbegrenzt verfügbar“, schildert Bernhard, der sich bereits seit mehr als zehn Jahren mit dem Thema beschäftigt. Die Substanz aus dem Edelweiß wirkt gleich in mehrerer Hinsicht.

Wie das Team um Bernhard herausfand, schützt sie im Akutfall verabreicht 20 Prozent des Gewebes rund um den Kernbereich des Infarkts. „Jedes Prozent heißt Lebensqualität. Ein Infarkt wird bei 20 bis 30 Prozent Herzleistung sehr kritisch und man muss mit massiven Einschränkungen rechnen. Mit der Spritze schützen wir 20 Prozent absolut“, erklärt der Forscher.

Auch Zellen des zentralbetroffenen Gewebes könnten mehrere Stunden überleben. Dank der ersten Injektion gewöhnt sich das Herz kurzzeitig an die Unterversorgung. „Zeit ist bei einem Herzinfarkt das zentrale Element.“

Im Spital angekommen, sollte dann eine weitere Spritze gegeben werden. „Bei 95 Prozent der Patienten wird in der Klinik das Herzkranzgefäß mithilfe eines Herzkatheters erweitert.“ Doch wenn dann zu schnell zu viel Sauerstoff ins Herz schießt, könne dies zu einer Art Sauerstoff-Vergiftung führen. 5-Methoxyleoligin wirke dann Sauerstoff-entgiftend.

Ein weiterer Mechanismus, den die Forscher entdeckt haben, hängt mit Vitamin A zusammen. Dieses schützt prinzipiell vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. „Aber nur, wenn das Gewebe normal mit Sauerstoff versorgt ist“, schränkt Bernhard ein. Bei einem Verschluss des Herzkranzgefäßes reichern sich jedoch Abkömmlinge von Vitamin A im Herzen an und vergrößern den Schaden zusätzlich. Der Edelweiß-Wirkstoff aus der Spritze würde die Aufnahme dieser Vitamin-A-Derivate in die Herzmuskel-Zellen hemmen.

Bis die 5-Methoxyleoligin-Spritze zugelassen wird, könnte es allerdings noch dauern. Bernhard rechnet mit vier bis fünf Jahren, welche für die klinischen Testphasen benötigt würden. „Konkrete Aussagen, auch über Nebenwirkungen, können wir erst in der klinischen Erprobung treffen.“

Er kann sich vorstellen, dass die Herzinfarkt-Spritze danach in erster Linie den Notärzten zur Verfügung steht. „Es ist aber auch durchaus denkbar, dass Herz-Kreislauf-Patienten sich diese Spritze als Notfallmedikament bei akuter Gefahr auch selber in die Vene geben können.“