Mit der Diagnose MS auf Jobsuche

Von Alexander Straberger

Ein Lähmungsgefühl im Bein, eine leichte Sehstörung, ein Arztbesuch, und plötzlich ist alles anders. Multiple Sklerose, oder kurz MS, betrifft rund 13.500 Österreicher. Der Name ist bezeichnend für eine der weltweit häufigsten chronisch-entzündlichen Autoimmunerkrankungen des zentralen Nervensystems. Viele der Betroffenen sind junge, berufstätige Erwachsene, die sich nach der Diagnose mit Unsicherheit, Angst und einer Vielzahl an Fragen konfrontiert sehen.

Nicht selten wird multiple Sklerose aufgrund der verschiedensten Beschwerdemuster auch als „Krankheit der tausend Gesichter“ bezeichnet. „Prinzipiell kann MS alle neurologischen Ausfälle, die vom Gehirn und Rückenmark ausgehen, hervorrufen. So treten typischerweise Sehstörungen, Lähmungserscheinungen, Sensibilitätsstörungen und Gleichgewichtsstörungen auf“, erläutert Franziska Di Pauli, Leiterin der Ambulanz für Neuroimmunologie & MS an der Klinik für Neurologie in Innsbruck.

Durchschnittlich liegt der Erkrankungsbeginn meist zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, wobei Frauen dreimal häufiger betroffen sind als Männer.

Langer Weg zum Job

Seit der Diagnosestellung bei Schirin (Anm.: Nachname der Redaktion bekannt) sind bereits mehr als drei Jahre vergangen. Mittlerweile ist Schirin 25 Jahre alt, führt mit ihrem Lebensgefährten ein erfülltes Leben in Tirol und hat die für sie ideale Arbeitsstelle gefunden.

„Doch das war nicht immer so“, erinnert sich die Betroffene. Anfänglich war es eine große Herausforderung, sich neben dem Kampf gegen die Symptome auch noch beruflich zu orientieren.

Schon die Bekanntgabe der neurologischen Erkrankung im Zuge eines Vorstellungsgespräches erwies sich oft als K.-o.-Kriterium. „Viele Firmen zeigten wenig Verständnis für das hohe Maß an Arztbesuchen“, erinnert sich die MS-Patientin zurück.

Machten sich während einer Kundenbetreuung krankheitsbedingte, motorische Defizite bemerkbar, fürchteten manche Arbeitgeber sogar ein schlechtes Image für das Unternehmen. Mehr als zehn verschiedene Arbeitsverhältnisse bedurfte es, bis Schirin schließlich eine Vollzeitanstellung im Online-Marketing in einer geschützten Werkstätte antreten konnte.

„Heute genieße ich es, eine Beschäftigung gefunden zu haben, bei der ich Wertschätzung erfahre und mich schon morgens auf den kommenden Arbeitstag freuen kann“, erklärt die Betroffene. Patienten mit multipler Sklerose leiden häufig an Fatigue – krankheitsbedingter, rascher Ermüdung. Hinzu kommt oftmals eine stark erhöhte Temperaturempfindlichkeit und eine damit einhergehende Abschwächung der Leistungsfähigkeit.

Die junge MS-Patientin beschreibt, dass gerade diese weniger sichtbaren Einschränkungen für Außenstehende – aufgrund mangelnder Aufklärung – schwer nachvollziehbar sind.

Die bisher größte internationale Studie zum Thema „Cost of Illness“ und MS zeigte, dass bereits die Hälfte der MS-Patienten mit nur geringem Behinderungsgrad nicht mehr erwerbstätig sind. „Neben den individuellen Folgen muss hier auch der enorme gesundheitsökonomische Aspekt betrachtet werden. Pensionierungen machen bereits früh im Krankheitsstadium ein Viertel der entstehenden Krankheitskosten aus“, schildert Neurologin Franziska Di Pauli.

Maßgeschneiderte Medizin

Die Ursachen für die Autoimmunerkrankung sind noch nicht zur Gänze geklärt. Allerdings schafften die letzten Jahrzehnte Forschung ein immer tiefergehenderes Verständnis für die krankheitsauslösenden Mechanismen. Vermutlich spielen vor allem die Genetik und diverse Umweltfaktoren eine wichtige Rolle. „Derzeitiges Forschungsziel ist es, die Medikation für Patienten noch stärker zu individualisieren, um so eine maßgeschneiderte Therapie zu ermöglichen“, so Expertin Di Pauli.

Um einen guten Berufseinstieg zu ermöglichen, bedarf es einer regen Zusammenarbeit von Ärzten, Physiotherapeuten und Sozialarbeitern. Einen wichtigen Ratgeber und Wegbegleiter finden Betroffene auf Unterstützungsplattformen wie der „MS Gesellschaft Tirol“. Hier können sich Patienten austauschen und mit der Krankheit „vertraut“ machen.