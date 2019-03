Bedarf in Landeck: „Psychische Erkrankung wird noch oft verdrängt“

In Landeck soll eine Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch erkrankter Menschen wieder aktiviert werden. Ein Info-Nachmittag ist am 14. März geplant.

Psychisch erkrankte Menschen sind oft nicht in der Lage, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Angehörigen kommt eine wichtige Rolle zu. Vor diesem Hintergrund soll in Landeck eine Selbsthilfegruppe gegründet werden.