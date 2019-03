Migräne-Behandlung: Eine Spritze gegen das Hämmern im Kopf

Von Andrea Wieser

Wie eine Eisenklammer legt sich der Schmerz um den Schädel. Die Müdigkeit fährt in die Glieder, der Blick wird diffus, Schwindel macht das Aufstehen schwer. Wenn Patienten eine Migräne-Attacke haben, sind sie massiv eingeschränkt. „Früher hat man geglaubt, Migräne betrifft nur hysterische Frauen. Das ist vollkommen falsch“, räumt dazu Gregor Brössner, Leiter der Ambulanz für Kopf- und Gesichtsschmerzen an der Universitätsklinik Innsbruck, mit alten Vorurteilen auf. „Migräne ist eine ernstzunehmende neurobiologische Erkrankung.“ Mit so genannten bildgebenden Methoden könne man inzwischen nachweisen, dass das Gehirn während einer Migräne-Attacke anders funktioniert.

Injektionen im Vorhinein

Zusätzlich zu den bereits gängigen Medikamenten wird seit letztem Jahr an der Uniklinik eine neue Therapieform mit Injektionen angewandt. „Es handelt sich dabei um Antikörper, die prophylaktisch gegen eine Eiweißsubstanz wirken“, erklärt Gregor Brössner. Im Zuge der Migräne-Erforschung habe man erkannt, dass es bei jeder Attacke zu einem Anstieg des CGRP-Proteins (Calcitonin Gene-Related Peptide) kommt. Mit den Injektionen wirkt man dem im Vorfeld entgegen. Die Anwendung ist simpel. Nach einer Schulung an der Schmerzambulanz können sich die Patienten das Präparat selbst verabreichen. Zum Einsatz kommt keine echte Spritze, sondern ein so genannter Pen. Das erspart dem Patienten den Blick auf die Nadel.

Derzeit werden rund 50 Patienten an der Uniklinik behandelt. Die Voraussetzung: Die Migräne muss einwandfrei diagnostiziert worden sein. Konkret heißt das, dass die Betroffenen an mindes­tens acht Tagen im Monat von Migräne betroffen sein müssen. „Darüber hinaus muss eine Prophylaxebehandlung mit anderen Medikamenten wie Betablockern, Antidepressiva und Antiepileptika bereits ohne Erfolg angewendet worden sein“, so Brössner. Die Bilanz bisher ist gut, bei rund der Hälfte der Patienten haben sich die Symptome halbiert.

Neue Studie an Uniklinik

Neben dem Einsatz von präventiven Maßnahmen startet an der Uniklinik gerade eine neue Studie, die sich mit akuten Beschwerden beschäftigt. Es soll eine Alternative zu der seit den 90er-Jahren genutzten Medikamentengruppe, den Triptanen, gefunden werden. „Wir gehen davon aus, dass das Präparat Lasmiditan eine Option ist“, meint Brössner. Das wäre insofern wünschenswert, weil es im Gegensatz zu Triptanen auch an kopfwehgeplagte Herz-Kreislauf-Patienten verabreicht werden könnte. Auf die Zulassung des Medikaments wird man aber noch rund zwei Jahre warten müssen.

Abnehmer gebe es sicherlich genug. In Tirol sind laut Schätzungen rund 97.000 Menschen von den hämmernden Schmerzen im Kopf betroffen. Am Wetter, also dem berühmten Föhn, wie oft angenommen wird, liegt es vermutlich nicht. „Zumindest gibt es noch keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass Wetterwechsel eine Rolle spielen“, sagt Bössner. Das bedeute aber nur, dass man es bisher nicht belegen konnte.

„Migräne ist eine ernstzunehmende neurobiologische Erkrankung.“ Gregor Brössner, Kopfschmerzambulanz Innsbruck. - fotoperjen.at

Zur Ursache der Krankheit lassen sich konkrete Aussagen treffen. Man geht heute davon aus, dass Migräne erblich bedingt ist. Hinzu kommen unzählige Umwelteinflussfaktoren. Hormonelle Schwankungen, die vor allem Frauen betreffen, spielen ebenso eine große Rolle, wie Schlafmangel oder zu wenig Bewegung.

Jugendliche leiden unter Stress

Dass Stress zu massiven Kopfschmerzen bis hin zur Migräne führen kann, ist gerade wieder bei der Apothekertagung in Schladming zum Thema gemacht worden. Dort betonte der steirische Kinderarzt Reinhold Kerbl, dass Jugendliche durch Schule und Medienkonsum teils unter massiven Spannungskopfschmerzen leiden würden. Schlimmster Fall ist dann die Migräne.

Neben dem Weg zum Arzt und der Einnahme von Medikamenten beginnt der Kampf gegen die Migräne mit Selbstbeobachtung. Damit der Blick auf die diffuse Krankheit Migräne – für Arzt und Patient – greifbarer wird, raten Experten zu einem Kopfschmerztagebuch. Damit der Betroffene sich über die Häufigkeit seiner Attacken bewusst wird.