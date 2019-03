Schicht für Schicht gut eingegipst

Von Theresa Mair

Lässig liegt Leon auf dem Gipsstuhl, die Beine überschlagen, als wüsste er nicht genau, was ihm gleich blüht. Daumen und Ringfinger der rechten Hand hängen fest in den „Mädchenfängern“ – mehr dazu später –, von seinem rechtwinklig abgebogenen Arm hängen drei Kilogramm schwere Gewichte. Im Hintergrund zeigt ein Röntgenbild, was dem Zehnjährigen theoretisch fehlt. Theoretisch, weil Leon topfit ist. Er stellt sich seinem Opa Rudolf Bucher netterweise als Model zur Verfügung, damit dieser an ihm zeigen kann, was ein Gipsassistent alles können muss.

Theoretisch hat sich Leon also bei einem Sturz unglücklich mit der Hand abgestützt, die Wachstumsfuge hat sich abgelöst, Mädchenfänger und Gewichte, an denen der Arm jetzt ungefähr eine Viertelstunde hängen muss, bringen wieder alles ins Lot, bevor Bucher und sein Kollege Helmut Westerthaler mit dem Gips zu Werke schreiten. Zeit also, um sich im Lehr-Gipsraum des Ausbildungszentrums West (AZW) in Innsbruck zu unterhalten.

Materialvielfalt: In der rechten Hand hält Bucher den traditionellen Weißgips sowie eine ältere, hartkantige Kunstharz-Variante. in der linken zeigt er die modernen elastischen Kunstharzgipse. - Vanessa Rachlé / TT

Übergangszeit ist Gipszeit

„Momentan ist Hochbetrieb, die Übergangszeit ist die schlimms­te Zeit des Jahres. Jetzt sind noch die Skifahrer unterwegs, aber auch schon die ersten Radlfahrer, Fußballer, Rollerskater und Trampolinspringer“, sagt Bucher. Die Verletzungen beim Trampolin­springen seien die schwersten, wenn mehrere Kinder gleichzeitig hüpfen und eines auf dem anderen zu Fall kommt. „Jeden Tag haben wir ein Kind und das sind Verletzungen fürs Leben“, sagt Bucher, der im Gipsraum der Innsbrucker Unfallchirurgie tätig ist. Rund 45.000 Gipse werden dort pro Jahr angefertigt. „An einem Vormittag kommen schon hundert zusammen“, sagt er. Der Kemater ist seit 38 Jahren Gipser aus Leidenschaft. Er hat ein Lehrbuch geschrieben und hat mit Westerthaler – seit 27 Jahren im Geschäft – und zwei Ärzten bereits 80 Gipsassistenten ausgebildet.

Westerthaler ist im Orhtopädie-Gipsraum tätig. Vom Klumpfuß bei Säuglingen über Gipsmieder bis zum diabetischen Fuß, der mit Gips versorgt werde, sei das Einsatzgebiet der stabilen Verbandstechnik in den vergangenen Jahren immer größer geworden, schildert er. Das liege an der ausgereiften Technik und den fortschrittlichen, leichten Materialien.

Nasse Sache: Weißgips muss nass gemacht werden. Deswegen kommt zwischen Gips und Strumpf Papier, um das Wasser aufzusaugen. - Vanessa Rachlé

Waren Gipsassistenten früher angelernte Kräfte, ist heute wegen der Spezialisierung und technischen Entwicklung eine einsemestrige Ausbildung plus Praktikum dafür nötig. Ab Herbst wird die Ausbildung auch kombiniert als Ordinations-, Röntgen- und Gipsassistenz angeboten wird, wie die AZW-Direktorinnen Elisabeth Kalchschmid und Elisabeth Strickner erklären.

Stricknadel adé

Zurück zum „Mädchenfänger“: Dabei handelt es sich um ein Weidengeflecht, das sich seit Ende des 19. Jahrhunderts bewährt hat. Die Finger darin befestigt, hält das Geflecht große Zugwirkung aus, ohne dass die Glieder herausrutschen können. Leon ist nun bereit für den Gips. „80 Prozent der Erstbehandlungen werden an der Klinik mit Weißgips durchgeführt. Er ist steif, aber gibt doch so viel nach, dass die Schwellung Platz hat“, erklärt Bucher. Eine Stricknadel wie früher braucht man dank eines daruntergezogenen Strumpfs auf der Haut nicht mehr. Es juckt nicht mehr so sehr. Faltenfrei und dünn aufgetragene Gipsschichten sind leicht und können mitunter auch mit einer Schere statt der Säge aufgeschnitten werden. Verhältnismäßig komfortabel wird es bei der Nachbehandlung mit CombiCast-Gipsen die mit Kunstharz-Binden gewickelt werden. Diese wiegen kaum etwas, müssen nur kurz trocknen und können deswegen schnell belastet werden. So sind die vier bis sechs Wochen mit Gips schon viel leichter auszuhalten.