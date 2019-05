Blutdruck: Balanceakt für die Gesundeheit

Erhöhter Blutdruck, erhöhtes Cholesterin und erhöhter Blutzucker haben eines gemeinsam: Man bemerkt lange nichts. Im Hintergrund richten sie aber Schaden an und vervielfachen etwa das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko, die Haupttodesursache in Österreich. Es macht also Sinn, über die eigenen Grenzwerte Bescheid zu wissen. Sie können bei der Gesundenuntersuchung, zwischendurch beim Praktiker oder auch zu Hause kontrolliert werden