Frühchen: Mit einem Kämpferherz geboren

Von Matthias Christler

Isabella wiegt 400 Gramm, als sie am Beginn der 25. Schwangerschaftswoche zur Welt kommt. Normalerweise sind es ca. 40 Wochen, Isabella wurde also mehr als drei Monate zu früh geboren. Wie bei so vielen Frühchen spielen in dem noch so jungen Leben weder geschenkte Kuscheltiere oder Anziehsachen eine Rolle, es dreht sich alles um EKG, Magensonden und Venenzugänge. Nach einer Komplikation wird Isabella notgetauft. Doch die Kleine kämpft sich ins Leben. Und sie ist stolz darauf.

Hemma. 21 Jahre, in der 25. Schwangerschaftswoche (SSW) geboren, mit 810 g, 33 cm. - Silvia Wutte

Das sieht man der heute Dreijährigen an, wenn sie für ein Buch-Projekt das Foto ihres früheren Ichs in Händen hält. Isabella ist eines der vielen Kinder, die Silvia Wutte für ihr Buch „Frühchen. Großartige kleine Kämpfer“ vor die Kamera gebeten hat.

Isabella. 3 Jahre alt, in der 25. SSW mit 400 g und 26,5 cm auf die Welt gekommen. - Silvia Wutte

Kein Heile-Welt-Buch

Der Kärntner Fotografin war es wichtig, „positive Bilder“ zu vermitteln. „Aber es ist kein Heile-Welt-Buch. Man kann nicht jedes Kind retten, nicht jedes Kind lebt ganz ohne Probleme, aber die Chance auf ein gesundes Kind ist bei vielen Frühchen sehr hoch. Das Buch soll Mut machen und Hoffnung geben“, sagt Wutte. Vor mittlerweile mehr als fünf Jahren sei sie selbst „mitten aus der Schwangerschaft“ gerissen worden.

Die Freude und das Glück, dass sich ihre Tochter Jasmin gut entwickelt hat, wollte sie mit der Welt teilen. Sie startete einen Blog, machte von anderen Frühchen Vorher-nachher-Fotos und weil viele Eltern ähnliche Erinnerungsfotos wollten, reifte die Idee, ein Buch herauszubringen. „Neben den Fotos erzählen die Eltern, wie es ihnen gegangen ist und wie es ihren Kindern heute geht. Außerdem kommen in Fachbeiträgen Experten zu Wort.“ So erfährt man, dass man von einer Frühgeburt spricht, wenn ein Kind vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche geboren wird und dass 2016 in Österreich fast jedes 13. Kind zu früh geboren wurde.

Zu Tränen gerührt

Vieles in dem Buch lässt sich aber nicht in Zahlen fassen. Wutte erzählt, dass sogar nicht betroffene Eltern zu Tränen gerührt sind: „Vermutlich aus Dankbarkeit, weil man selbst so ein Glück hatte und gar nicht wusste, was alles passieren hätte können. Es sind schon sehr intensive Geschichten in dem Buch“, sagt sie.

Obwohl jede Geschichte einzigartig ist, hat sie bei den Kindern, die sie fotografiert hat, schon eine Gemeinsamkeit erkannt: den starken Überlebenswillen. Für ihre Tochter, die nach der Geburt „oft krank war“, ist es das Normalste der Welt, tagelang am Tropf zu hängen. Inzwischen ist sie seit mehreren Monaten gesund. Das gibt Hoffnung: „Man merkt bei eigentlich allen Frühchen ganz stark, dass sie von ihrem ersten Atemzug an gekämpft haben.“

Autorin Silvia Wutte - Silvia Wutte