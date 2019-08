Im Kampf gegen Krebs: Neuer Biosensor der Uni Innsbruck erleuchtet den Weg

Innsbruck – Kinasen sind Enzyme, die chemische Prozesse in der menschlichen Zelle ermöglichen. Mutationen in Kinasen können Signalwege in den Zellen stören. Oft sind schwere Krankheiten wie Krebs die Folge von solchen Störungen. Neues Licht in das Verständnis dieser komplexen Prozesse bringt ein Verfahren, das ein international vernetztes Forscherteam um Eduard Stefan von der Universität Innsbruck entwickelt hat. Die Biochemiker bringen die Enzyme zum Leuchten, um ihre krankhafte Funktion direkt in der Zelle zu studieren.

Bisher konnten die Folgen nur an der Veränderung des zellulären Signalweges gesehen werden oder außerhalb der Zelle charakterisiert werden.

Das neue Verfahren könnte einen Fortschritt in der Medizin bedeuten und bei der Suche nach neuen Wirkstoffen gegen unterschiedlichste Erkrankungen, die mutierte Kinasen, sprich mutierte Zellen involvieren, hilfreich sein. (TT.com)