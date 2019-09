Zimmerpflanzen: Lebendes Accessoire statt Wegwerfware

Ein Glück, dass Zimmerpflanzen nicht kreischen können. In so mancher Wohnung gäbe es ein schrilles Konzert, wenn sich die grünen Mitbewohner lautstark beschweren, dass sie gern Wasser hätten oder sich einen sonnigeren Standort wünschen. Vielleicht würden sie aber auch kreischen, wenn sie Johannes Auer sehen. Vor Freude.

Denn der Prokurist der Bio Pilz Tirol GmbH und Autor der Fachzeitschrift Grünes Tirol kennt die Tricks, die Zimmerpflanzen gedeihen lassen: „Sie sind Lebewesen – was in unserer Wegwerfgesellschaft gerne außer Acht gelassen wird. Darum landen die Gewächse erschreckend oft auf dem Müll, obwohl sie mit ein wenig Pflege meist wieder aufleben würden.“

Ein Patentrezept, das für jede Pflanze in der Wohnung gilt, sucht man jedoch vergebens: „Man muss über jede Art Erkundigungen einholen – beim Gärtner oder dem Tiroler Obst- und Gartenbauverein.“

Wer deren Ratschläge beherzigt, gestaltet nicht nur sein Zuhause wohnlicher, sondern fördert auch dessen Atmosphäre. Ermittelte doch die NASA, welche Pflanzen als Schadstofffilter fungieren.

Wie bitte? Die NASA? Haben die Mitarbeiter der US-Raumfahrtbehörde einen grünen Daumen? Indirekt. Sie führten eine Studie durch, welche Zimmerpflanzen am effektivsten Schadstoffe wie Benzol und Formaldehyd aus der Luft filtern. Denen wird nämlich nachgesagt, Kopfschmerzen und gereizte Augen auszulösen. Zu den Studiengewinnern zählten unter anderem Chrysantheme, Friedens- und Grünlilie.

Doch Vorsicht: Zimmerpflanzen verbessern das Raumklima nur, wenn man sie richtig pflegt. Da sind wir wieder beim Problem vieler Tiroler mit braunem statt grünem Daumen. „Gießt man zu viel, kann das zu Schimmel führen, was sich besonders im Schlafzimmer, wo man die meiste Zeit verbringt, fatal auswirken kann“, gibt Auer zu bedenken.

Müsste er Stockerlplätze für Pflanzen vergeben, stünde die Schefflera ganz oben: „Sie passt sich vielen Standorten, wenn auch keiner direkten Sonne, an.“ Der Elefantenfuß wiederum will es so hell wie möglich: „In den heißen Monaten freut er sich über Sommerfrische an einem schattigen Platz im Garten.“ Anspruchslos ist ebenso die Glücksfeder, die selbst in dunklen Räumen überlebt. Die Wahl der Pflanzen steht also fest. Fehlen nur noch Tipps, um das lebende Accessoire fit zu halten.

Deborah Darnhofer und Judith Sam (r.). - Thomas Boehm / TT