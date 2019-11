Zurück zur Sprache finden: 50 Jahre Logopädie-Ausbildung in Innsbruck

50 Jahre Logopädie

1.10.1969 Die ersten fünf angehenden Logopädinnen beginnen an der neuen Innsbrucker Logopädieschule ihre zweijährige Ausbildung. Zuvor wurde 1968 in Innsbruck die erste Lehrkanzel für Audiologie und Phoniatrie im deutschsprachigen Raum und in weiterer Folge die Uniklinik für Hör-, Stimm- und Sprechstörungen gegründet, an der sich die Schule befindet.