Ohne Zwischenstopp in die nächste Mülltonne

Von Silvana Resch und Evelin Stark

Es ist stickig, eng und laut. Alle paar Minuten rempelt einen jemand an, während man versucht, sich einen Weg durch den Wust überladener Kleiderständer zu bahnen. Auf dem Boden liegen zerknitterte T-Shirts, die Kunden beim Stöbern aus den Regalen gekramt und liegen gelassen haben.

Es ist ein gigantischer Wühltisch. Sich an einem Nachmittag in der Vorweihnachtszeit durch die Hallen des Primark-Stores in Inns­bruck zu wagen, kann abenteuerliche Ausmaße annehmen – und zum Nachdenken bewegen. Brauche ich wirklich noch einen Pullover? Schlussendlich aber: Was soll’s – bei dem Preis ist es doch wirklich egal, wenn ich das Teil nur ein- oder zweimal ausführe.

Der Textildiskonter steht nicht nur für billige Kleidung, sondern auch für schlechte Qualität, die gerade mal eine Saison überdauert. Und da ist er nicht der Einzige. H&M, Zara und Co. reihen sich ein auf der Kleiderstange der vielproduzierenden Kleidermacher: Sie stellen Wegwerfmode – Mode zum Wegwerfen – her. Allein in Österreich wird das Altkleideraufkommen auf etwa 80.000 Tonnen jährlich geschätzt. Die größten Kleidersammelstellen in Österreich sind das Rote Kreuz, das Kolpingwerk, die Caritas und Humana.

Einer der großen Kleiderverwerter in Tirol ist der Verein Wams. In seinen Sammelstellen in Innsbruck, Hall und Schwaz oder den zahlreichen Wams-Containern landen ganze Berge von Kleidern. „Die Warenspenden sind in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen, die Wegwerfmode ist dabei ein großes Problem“, so Andrea Romen, Leiterin von Wams.

Die Non-Profit-Organisation setze auf Qualität, was die Waren betrifft. „Was von uns aussortiert wird, kommt in Secondhand-Läden in Rumänien oder der Ukraine, auch dort sollen Arbeitsplätze geschaffen werden.“ 20 bis 25 Prozent seien Müll.

Das wachsende Top von Ursula Vogl ist aus einer Pflanze. Die Pflanze ist ein Luftwurzler, der ohne Erde auskommt. - Günther Parth

Weltweit landet indessen der Löwenanteil der nicht mehr genutzten Textilien auf dem Müll, erklären Kirsten Brodde und Alf-Tobias Zach in ihrem Buch „Einfach anziehend – Der Guide für alle, die Wegwerfmode satthaben“. (Oekom Verlag 2018, 144 Seiten; 15,50 Euro).

Das gilt auch für Fabrikneues, denn die Hersteller bleiben auf rund einem Drittel ihrer Kleidungsstücke sitzen. 2017 wurde etwa der Textilriese H&M beim Verbrennen von überschüssiger Ware erwischt. „Selbst Markenlabels verbrennen Unverkäufliches“, weiß Ute Ploier vom Studiengang Fashion and Technology der Kunst-Uni Linz.

Mode zum Wegwerfen und schlechte Arbeitsbedingungen: Das Unbehagen der Konsumenten wächst. Dennoch ändert sich wenig: „Erst kürzlich ergab eine von der ,Clean Clothes Kampagne‘ veröffentlichte Studie, dass Arbeiter in H&M-Zulieferfabriken nach wie vor unter der Armutsgrenze leben. Obwohl H&M ihnen für spätestens 2018 existenzsichernde Löhne versprochen hatte“, sagt Susanne Wolf, Buchautorin mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit aus Wien. H&M ist da freilich keine Ausnahme.

Doch allen negativen Schlagzeilen zum Trotz, der Konsum hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Die USA, Deutschland und die Schweiz liegen mit 60 neuen Kleidungsstücken pro Person im Jahr an der Weltspitze.

Der rasante Verschleiß geht auf Kosten der Umwelt. Giftige Färbechemikalien verseuchen nicht nur in den Produktionsländern Flüsse und Meere. Bei Textilien aus Polyester, einer synthetisch hergestellten Faser, gelangt mit jeder Wäsche auch Mikroplastik in die Gewässer. Und es wird immer mehr Kleidung aus Polyester hergestellt, da die weltweite Baumwollproduktion längst nicht mehr ausreicht.

Mancherorts scheint aber ein Umdenken stattzufinden: „Nachhaltigkeit ist zu einem zentralen Thema bei vielen unserer Kunden geworden“, berichtet Romen. Lukas Strele-Pupp von Nowhere-Vintage kann dies bestätigen. In seinem Vintagestore in der Innsbrucker Innenstadt wird ausgewählte Secondhand-Mode verkauft – Teile, die für Hipster wie maßgeschneidert sind. „Wir verkaufen weitaus höhere Stückzahlen als von den Neuklei­dern in unserem Muttergeschäft direkt gegenüber“, berichtet Strele-Pupp. Auch bei Wams ist man zufrieden: „In unseren Geschäften wandern rund 10.000 Secondhand-Kleider pro Monat über den Ladentisch“, so Romen.

Dem Trend zu Nachhaltigkeit können sich auch die Textilriesen nicht verschließen. Anfang des Jahres erklärte Karl-Johan Persson, Vorstands­chef des H&M-Konzerns in einem „Stern“-Interview, dass der Konzern Vorreiter beim Recycling werden wolle.

Unter Recycling fällt nicht nur die Wiederverwertung – sprich Secondhand – und die Weiterverwertung, das heißt die Herstellung von Putzlappen oder Dämmmaterial. Auch die Fasern von Kleidern können recycelt werden. Dies ist allerdings nur unter einem hohem Aufwand von Energie, Wasser und Chemie möglich, geben Experten zu bedenken. Lösung sei das keine, sagt Designerin Ute Ploier. „Was kaufe ich? Und in welcher Qualität?“, das seien die entscheidenden Fragen.

Nachwachsende Tops und nachhaltige Fasern

Warum soll ich überhaupt noch eine Kollektion entwerfen, es hat ja eh keinen Sinn“, diesen Satz von Studierenden würde sie öfters hören, sagt Ute Ploier vom Studiengang Fashion and Technology der Kunst-Uni Linz. Die angehenden Designer sind entmutigt vom Überangebot der Modeindustrie. „Dabei braucht es in Zeiten wie diesen umso dringender nachhaltige Alternativen“, sagt die Modeschöpferin. „Es gibt einfach sehr wenige Firmen, die sich mit einer humanen, ressourcenschonenden und ökologischen Produktion auseinandersetzen.“

An der Uni wird daher nur an Projekten gearbeitet, die neue Lösungen aufzeigen. „Die Studierenden forschen an neuen Materialien, an neuen Schnittsystemen. Bei uns macht ein Projekt nur Sinn, wenn es sich mit dem Thema nachhaltige Innovation auseinandersetzt.“

Top wächst sich zu Kleid aus

Ein Studierender arbeite etwa an neuen Bio-Kunststoffen, „er will ein formbares Material aus natürlichen Zutaten herstellen“. Andere würden an neuen Schnittsystemen forschen: Dabei werde am Computer eine dreidimensionale Form entwickelt, dadurch werde an Arbeitszeit und Stoff gespart.

Auch ein rein pflanzliches, „selbstwachsendes Kleidungsstück“ wurde entwickelt. „Es ist ein sehr experimentelles Top, das sich bei richtiger Pflege zu einem Kleid auswächst. Wenn ich es wieder kurz haben möchte, kann ich es einfach abschneiden“, erklärt Ploier. Die Kunst-Uni kooperiert unter anderem auch mit Lenzing, dem ober-österreichischen Hersteller von Fasern aus Zellulose. „Viscose, Modal und Lyocell, alle unsere Fasern sind aus Holz und daher biologisch abbaubar“, erklärt Lenzing-Pressesprecherin Waltraud Kaserer.

Plastikmüll für Turnschuhe

Lenzing arbeitet seit 2016 mit Inditex zusammen: Das österreichische Unternehmen liefert dem spanischen Konzern mit Marken wie Zara, Pull & Bear oder Massimo Dutti Rohmaterial für Bekleidungsstücke, dessen CO2-Fußabdruck sehr klein ist: Bei der so genannten Refibra-Technologie, die von Lenzing-Ingenieuren entwickelt wurde, werden Zuschnittreste aus der Produktion von Baumwollkleidern genommen und zu Faserzellstoff verarbeitet. Dieser Zellstoff werde gemeinsam mit dem Zellstoff aus Holz zu einer neuen Lyocell-Faser verarbeitet. „Die Technologie ist eine Lösung, um den Abfall, der bei der Produktion entsteht, zu einem neuen, hochwertigen Produkt zu verarbeiten“, erklärt Kaserer.

Recycling ist derzeit große Mode in der Textilindustrie. Adidas verspricht etwa eine komplette Umstellung auf Recycling-Kunststoff bis 2024, Musiker Pharrell Williams präsentierte unlängst eine G-Star-Kollektion aus recyceltem Meeres-Plastik und auch der Textilriese H&M hat sich Nachhaltigkeit und Recycling auf die Fahnen geheftet. Ressourcenschonend ist aber auch Recycling zumindest derzeit nicht. Zudem bestehen im Schnitt nur etwa 20 bis 30 Prozent eines recycelten Stoffes aus aufbereiteten Fasern.

Ein wesentlicher Punkt sei daher die Entwicklung von neuen umweltfreundlichen Fasern – „umweltfreundlich in der Erzeugung und in der Verwendung“, sagt Ute Ploier. Denn eines sei klar: „Menschen werden sich immer über Mode ausdrücken wollen.“