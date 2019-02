Von Babyrosa bis Science Fiction: Die Tops und Flops bei den Oscars

Los Angeles – Das am meisten diskutierte Oscar-Outfit stammt in diesem Jahr von einem Mann: Billy Porter trug ein Smokingkleid! Und wenn dann auch noch eine Frau – Elsie Fisher – in einem dreiteiligen Anzug erscheint, ist die Irritation perfekt. Was ist männlich, was weiblich – das wird gerade ohnehin in der Mode neu verhandelt, jetzt in Ansätzen auch auf dem roten Teppich. (TT.com/dpa)