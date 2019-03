Neue Medien, altes Frauenbild: Normierte Schönheit im Web

Von Silvana Resch

Beautytipps, Kochen und Basteln, die Liebe und das traute Heim. In den neuen Medien sind die erfolgreichsten Influencerinnen zumeist jene, die ein veraltetes Frauenbild bedienen. Kleine Selbst­optimierungssoldatinnen, wie sie in „Germany’s Next Topmodel“ zu bestaunen sind, geben auch auf YouTube und Instagram den Ton an – mit bedingungslos guter Laune. Politische Analysen, Comedy, Computergames? Männersache. Im Internet, das mehr Vielfalt und Mitsprache bringen sollte, haben sich die Handlungsräume verengt. Der Neoliberalismus hat uns fest im Griff: Der Markt reguliert und formt die Gesellschaft.

Berufsziel YouTuber

Medienwissenschafterin Maya Götz erklärt, was das für junge Mädchen und Frauen bedeutet. Den Nutzerinnen sei erfolgreich eingeredet worden: „Es liegt alles nur an dir. Wenn du dich schön machst, wenn du dich anpasst, wenn du so wie bei ,Germany’s Next Topmodel‘ alles tust, was die Juroren von dir wollen, dann hast du eine Chance.“

Vor ein paar Jahren hat es Erwachsene noch erstaunt, wenn Jugendliche als Berufswunsch „YouTuber“ angaben. Mittlerweile sind Social-Media-Stars wie die Beauty-YouTuberinnen Dagi Bee, Bibi und Shirin David auch über 30-Jährigen bekannt. Diese Influencerinnen haben es bei Mädchen zu ebenso großer Popularität gebracht wie US-Sängerin Rihanna und Heidi Klum.

Trotz dieses Erfolgs, attraktiv sei das Berufsbild Influencer nicht, stellt Götz klar: „Es ist ein sehr unsicheres Betätigungsfeld mit sehr viel Arbeit. Sich mit diesem Job den Unterhalt zu finanzieren, ist sehr schwer.“ Die Medienwissenschafterin ist Mitautorin der Studie „Weibliche Selbstinszenierung in den Neuen Medien“ der MaLisa-Stiftung von Schauspielerin Maria Furtwängler und ihrer Tochter Elisabeth.

Werbepartner bestimmen

Influencerinnen würden mittlerweile nach ihrem Marktwert analysiert. Sie könnten so ganz gezielt für die junge weibliche Zielgruppe vermarktet werden. Eine sehr attraktive Zielgruppe, die sich zudem gut „verunsichern“ lasse, so Götz: „Die Beauty- und Modeindustrie redet uns ein, wir seien defizitär, deswegen müssten wir uns schminken. Wir müssten Produkte kaufen, damit wir überhaupt was wert sind.“ Junge Frauen würden teilweise gar nicht auf die Idee kommen, „dass es o.k. ist. einen Pickel zu haben“.

Auch die Influencerinnen sitzen in der Falle: Weichen sie von den stereotypen Rollenbildern ab, würden sie von ihren Werbepartnern fallengelassen. „Eine starke eigene Meinung schmälert deinen finanziellen Wert, weil sich dann bestimmte Firmen nicht mehr mit dir zeigen wollen“, wird eine YouTuberin in der MaLisa-Studie zitiert.

Doch so perfekt und glücklich die Influencerinnen auf den scheinbar mühelos entstandenen Instagram-Bildern wirken, so unglücklich können sie ihre Followerinnen machen. „Es ist nachweisbar, dass die Körper- unzufriedenheit der Mädchen erhöht wird, wenn sie Bilder von diesen schönen, entsprechend ins­zenierten Frauen sehen“, so Götz. Mädchen, die Influencerinnen folgen, legen größeren Wert darauf, schlanker zu sein. Auch ein Zusammenhang mit Esstörungen und Depression wird vermutet.

Keine Spur von Gleichberechtigung der Geschlechter auch in den erfolgreichsten Musikvideos. Spärlich bekleidete, modelartige Wesen in sexy-lasziven Posen, gerne wird auch nur der Körper ohne Kopf gezeigt. Die Frau ist dem Mann untergeordnet – die Geschlechterstereotype, die vor allem in US-Videos dominieren, machen den Rückschritt deutlich.

Keine Zeit für Rebellion

Mädchen werde heute so viel Druck gemacht, normierten Schönheits­idealen zu entsprechen, „dass sie viele andere Dinge wie Rebellieren oder Sich-politisch-Engagieren gar nicht mehr tun können“, so Götz. Doch seit die MaLisa-Studie vor fünf Wochen präsentiert wurde, scheint sich etwas bewegt zu haben. Die in der Studie vorgestellten Influencerinnen würden jetzt teilweise andere Bilder auf ihre Accounts stellen. „Es ist ihnen bewusst, dass ihre Posen bis in die Zehenspitzen kopiert werden.“

Die Kontrolle über das eigene Bild haben die Nutzer – und es mangelt nicht an positiven Beispielen. „Es gibt so viele tolle Frauen, die unglaublich spannende Sachen in ihren Kanälen machen.“ Diese könnten sich oft aber nur durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, etwa funk.net, dem Online-Angebot von ARD und ZDF, finanzieren. Höchste Zeit, wieder mehr Ecken und Kanten zu zeigen.