Tragende Rollen für freche Früchtchen

Von Deborah Darnhofer

Bei Versace gesellt sich zum sanften Orangeton zarte Spitze und fließender Stoff. Selbst die Schuhe sind unifarben. - AFP

Zu blass für knalliges Orange? Das gilt in der Mode wirklich nicht mehr. Denn niemand kommt jetzt daran vorbei. Ob auf Kleidern, Jacken, Blusen oder Hosen, ob grell, glänzend, zart oder in Pastell: Die Farbe Orange hat heuer Hochsaison. Da ist es auch egal, ob der eigene Hautton weiß wie der von Schneewittchen ist – zumindest den Designern. Von Donatella Versace über Miuccia Prada bis Nadège Vanhee-Cybulski, Kreativdirektorin von Hermès International: Die Kreativen greifen tief in den Farbtopf. Die Orange-Töne auf ihren Trendteilen strahlen mit der Frühlingssonne um die Wette.

Trägerinnen können darin schnell wie frisch-fröhliche Früchtchen wirken. Orange vermittelt laut Stilberatern positive, lebensfrohe Gefühle. Zu den aufkommenden warmen Temperaturen, Sommer- und Urlaubssehnsüchten ist das auch stimmig. Freilich passt die Trendfarbe sehr gut zu gebräunter, sonnengeküsster Haut und dunklem Teint.

In grellem, glänzendem Orange sticht ein übergroßer Blazer bei den Italienern von Blumarine hervor. - AFP

Doch auch all jenen, die Blässe für Noblesse halten, kann sie schmeicheln. Dann nämlich, wenn sie richtig kombiniert wird. Und das ist ein kinderleichtes Farbenspiel. Orange passt zu vielen anderen Tönen. In Kombination mit Grün, Blau, Braun, Schwarz oder Weiß wirkt die frische Trendfarbe besonders elegant. So kann man sie bei vielen Anlässen tragen – etwa im Beruf, bei Abendveranstaltungen oder in der Freizeit, erklärt die deutsche Modeberaterin Sonja Grau aus Ulm. Sie rät Menschen mit einem helleren Hautton, das Orange mit anderen Farben zu brechen – etwa mit einem Schal, oder nur ein Accessoire in dem Ton zu wählen, zum Beispiel eine herausstechende Tasche.

Wer sich mit dem nicht begnügen will, hat die Modemacher und Sommerfarben hinter sich. Gewagte Mischungen mit Rot, Rosa und Gelb sind zwar eine Herausforderung für die Augen, auf den Laufstegen aber auch schon gesichtet worden. Modisch ist, wer eben mutig ist.