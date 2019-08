Diversity auf dem Laufsteg: Der holprige Weg in die große Viefalt

Von Andrea Wieser

Sorgte für Missverständnis: „Blackfacing“ beim koreanischen Designer Lie Sang Bong. - AFP

Gucci macht Pullis. Nicht nur, aber auch. Einen Pullover aus der letzten Winterkollektion hätte das edle italienische Modehaus und sein Chefdesigner Alessandro Michele – sonst immer glücklich über viel Aufmerksamkeit – am liebsten vor der Welt versteckt. Im Onlineshop war ein schwarzes Oberteil angeboten worden, dessen Kragen gleich einem Rollkragenpulli bis über die Nase gezogen werden konnte. Die Aussparung am Mund war mit einem breiten roten Rand versehen worden. Die entsetzte Reaktion aus dem Netz in Form eines massiven Shit­storms kam prompt. Blackfacing, also das Schminken von weißen Menschen, um wie Schwarze auszusehen, war der Vorwurf. Alessandro Michele entschuldigte sich umgehend, das sei niemals seine Intention gewesen. In eine ähnliche Situation brachte sich der koreanische Designer Lie Sang Bong, als er seine Models 2012 tatsächlich mit dunkler Farbe bemalte. Auch er beteuerte, es keinewegs rassistisch gemeint zu haben.

Neue Perspektiven: Transgender-Model Valentina Sampaio wurde für eine Kampagne von Victoria‘s Secret gebucht. - AFP

Dontalella Versace hatte gerade ähnliche Sorgen. Auf T-Shirts unter ihrem Label waren Stadt-Land-Aufzählungen zu sehen: „Mailand – Italien“ stand da zum Beispiel, „Berlin – Deutschland“, und dann: „Hong Kong – Hong Kong“. Auch ohne die aktuelle schwierige politische Situation und den damit einhergehenden Demonstrationen, ein schwerer diplomatischer Fauxpas, ist doch Hongkong auf chinesischem Staatsgebiet. Donatella Versace musste also eine Entschuldigung formulieren, nur in diesem Fall gerichtet an die Spitze der Volksrepublik China.

Versace patzte in Geografie. - Twitter

Das sind nur drei Beispiele, die skizzieren, wie gut das globale Markennetz beobachtet wird. „Digitalisierung und neue Medien führen dazu, dass wir alle sehr viel schneller informiert sind“, kommentiert das Manuel Bräuhofer, Geschäftsführer von Brainworker, einer Wiener Kommunikations- und Beratungs­agentur, die sich dem Fachbereich „Diversity“ verschrieben hat.

Und genau das ist derzeit das Zauberwort der Branche. Diversity-Manager werden allerorts eingestellt, um Pannen dieser Art in Zukunft so gut wie möglich zu vermeiden. Chanel hat Fiona Pargeter engagiert und bei Gucci ist jetzt Renée E. Tirado für Vielfalts-Fragen zuständig. „Die Aufgabe von Diversity-Managern ist es, immer wieder die Finger auf heikle Themen zu legen“, erklärt Bräuhofer. Diese Experten analysieren die lancierten Produkte ebenso wie die Kommunikation.

Geschlecht, Größe, Alter, Ethnie

Abseits der großen Unternehmen ist das Team des Fashion Diversity Reports genauer Beobachter der Modebranche, um zu analysieren, ob sich die Vielfalt auf den Laufstegen der Welt verändert. Ziel ist das Abbilden aller ethnischen Gruppen, aller Geschlechter und sexuellen Orientierungen, jeden Alters oder jeder Größe. Letzteres zielt auf die Forderung ab, Menschen außerhalb des engen Korsetts der klassischen Modelmaße zu zeigen. Die Bilanz des letzten Reports: kleiner Fortschritt bei den Modeschauen, jedoch ein Rückschritt bei den Anzeigenkampagnen. Die Modebranche, die eigentlich für die Vielfalt steht, tritt auf der Stelle.

Nun ist natürlich nicht genau zu ermitteln, wie viel Intention hinter den eingangs skizzierten Fehlern steckt. Fakt ist, dass Modelabels sich diese Pannen weder leisten wollen noch können. Gerade der chinesische Markt ist ein Millionengeschäft. Unternehmerin Donatella Versace wird diesen halten wollen. Insofern sind Diversity-Manager natürlich nicht nur die lieben Aufpasser für eine respektvollere Unternehmenspolitik, die für die nötige Vielfalt und den sensiblen Umgang mit unterschiedlichen Ethnien einsteht, sondern auch eine dringende wirtschaftliche Notwendigkeit.

Cooles Transgender-Model

Bestes Beispiel dafür ist der finanziell angeschlagene Unterwäsche-Riese Victoria’s Secret. Gerade dort, im Zentrum des amerikanischen Sexismus, wurde das Transgender-Model Valentina Sampaio für die nächste Kampagne engagiert. Das kann nun ein Zeichen für eine neue Offenheit mit allen geschlechtlichen Identitäten sein. Auf jeden Fall ist es aber ein sehr kluger Schachzug, um das eigene Diversity-Image zu pflegen und eine neue, maximale Aufmerksamkeit zu erlangen.