Madrid schlägt Brücken

Von Theresa Mair

Am Platz vor dem Museo del Prado ist wenig los. Unmotiviert lösen sich ein paar Regentropfen aus dem graudämmrigen Himmel, kurz bevor es Nacht wird in Madrid. Es könnte ein typischer Donnerstagabend im November in Europas höchstgelegener Hauptstadt sein – die Metropole liegt auf 667 Metern Seehöhe –, drängten sich vor und im Prado-Museum die gewohnten Menschentrauben. Denn täglich von 18 bis 20 Uhr ist der Eintritt in eine der weltweit bedeutendsten Kunstgalerien frei. „Es ist der Regen. Es muss der Regen sein“, versucht Stadtführerin Isabel eine Erklärung zu finden.

Seis drum, man muss das Glück an den Hörnern packen. Ungestört – einmal abgesehen von den strengen Blicken der Aufsichtspersonen – darf man in die Welt der Großmeister der Kunstgeschichte, in den berühmten „Garten der Lüste“ von Hieronymus Bosch, in das Leben am Hofe der spanischen Habsburger und der Bourbonen, das von Tizian und Diego de Velázquez festgehalten wird. Man kann sich Pablo Picasso und Salvador Dalí vorstellen, wie sie einst als so genannte „copiadores del Prado“, Kopisten des Prado, die es noch heute gibt, durch die heiligen Hallen schlenderten und die Meisterwerke studierten. Mehr als 700 Skulpturen und 8600 Gemälde beherbergt der Prado. Zwei davon hängen allerdings nicht an ihrem angestammten Platz. Francisco de Goyas „Maja vestida?? und die „Maja desnuda“ wurden bereits in die Erweiterung des Museums, den in den Nullerjahren überdachten Kreuzgang des angrenzenden Jerónimos-Kloster, geschafft. Denn seit dem 19. November wird dort mit der Sonderausstellung „Museo del Prado 1819–2019. Ein Ort der Erinnerungen“ das Jubiläumsjahr zum 200-jährigen Bestehen des Prado eingeläutet.

Sinn für Kunst und Genuss

Wo ist die Zeit geblieben? Gnadenlos scheuchen die Kunstwächter um 20 Uhr die Besucher zurück auf die Straße, wo es nun doch etwas quirliger zugeht. Gleich ums Eck befindet sich das Museum Reina Sofia, die nationale Sammlung zeitgenössischer Kunst, in dem Picassos Werk „Guernica“ beeindruckt. Auf einer acht Meter langen Leinwand hat er die Schrecken des Krieges gebannt und den Frieden eingemahnt. Das Museum Thyssen-Bornemisza macht das Triángulo de Oro, das goldene Dreieck der Kunst, perfekt.

„In Madrid gehen wir schon ab Donnerstag aus“, sagt Isabel. Mindestens einmal in der Woche ziehe sie eine Runde durch die vielen originellen Tapas-Bars des Literatenviertels, in der Altstadt, esse und trinke eine Kleinigkeit, bevor um 22 Uhr das Kino oder das Theater beginnt. In manchen der Lokale, wie dem „Chicote“, hat sich bereits Hemingway die Kante gegeben, in der „Cervecería Alemana“ verkehrte Ava Gardner. Es gibt die hippe Hipster-Bar „Quiroga“, die zuvor ein kleiner Greißler-Laden war und jetzt zu feinem Ibérico-Schinken, raßem Käse und Oliven auch Wein und Bier ausschenkt.

Das berühmte Gemälde "Guernica" hängt im Reina-Sofia-Museum. - Theresa Mair

Und es gibt Lokale wie das „Los Gatos“, wo man beim Genuss eines Matrimonio (dt. Ehepaar) von in Essig bzw. in Öl eingelegten Sardellen nicht vergessen sollte zu kauen. Das Staunen ist der Sammelleidenschaft des Wirtes geschuldet, der alles – von den Skiern des Olympia-Siegers Paquito Fernández Ochoa bis hin zu Marienstatuen – in sein Lokal gestopft hat.

Die berühmte „Hora del Vermut“, das Vermouth-Stündchen, hat zwar schon längst geschlagen. Es ist um die Mittagszeit, in der sich die älteren Señores ein Gläschen genehmigen, während sich ihre Señoras auf den Märkten, wie dem „La Cebada“-Markt im Altstadtviertel La Latina, mit Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse eindecken.

Doch in der „Bar Alberto“, einem der Lokale, die den mit Gewürzen versetzten Wein noch direkt aus dem Hahn einschenken dürfen, kommt man auch kurz vor Mitternacht nicht um eine Verkostung umhin. Dazu reicht Kellner Ignacio fettige Grammeln, damit der Alkohol nicht in den Kopf steigt.

Man ist in einem Madrid angelangt, in dem die Zeit stehen geblieben scheint.

Jedes Gebäude, jeder Stein in den engen Gassen der verwinkelten Altstadt erzählt Geschichte. Neben hundertjährigen Bars reihen sich ebenso alte Geschäfte wie die „Alpargatería Casa Hernanz“, deren Schaufenster vor bunten Espadrillos, den spanischen Sommerschuhen schlechthin, nur so strotzen.

Autofreie Hauptschlagader

Doch es bewegt sich auch etwas in der Drei-Millionen-Metropole. In Gehweite eröffnet sich „unser Broadway“, wie Isabel die Einkaufsstraße Gran Vía nennt, mit ihrem 14-stöckigen Telefónica-Turm und dem Metropolis-Gebäude mit der charakteristischen Phönix-Kuppel. Ein Teil der Straße wurde im französischen Stil erbaut, der zweite erinnert an Chicago und New York. Zuletzt sind unter Bürgermeisterin Manuela Carmena die Gehsteige in der unter dem Verkehr erstickenden Straße verbreitert worden. Ende November verbannte die Stadtregierung die Autos – bis auf den Anrainerverkehr – aus einer der Hauptschlagadern der Stadt. Eine weitere wurde bereits vor einigen Jahren im Zuge des Megaprojekts „Madrid Río“ unter die Erde gebracht, genauer gesagt: unter das Wasser.

Die Brücke in Madrid Rio ist eines der neuen Wahrzeichen. - Theresa Mair

Sogar die Madrilenen selbst hatten beinahe vergessen, dass ihre Stadt an einem Fluss liegt – obwohl der im nahen Guadarrama-Gebirge entspringende Manzanares ehrlicherweise als Bächlein bezeichnet werden müsste. Seit den 1960ern versperrte links und rechts davon Spaniens meistbefahrene Straße, die Stadtautobahn M-30, die Sicht auf die Oase.

Unter dem nunmehrigen Ex-Bürgermeister Alberto Ruiz Gallardón wurde das ambitionierte Projekt in Angriff genommen, den Fluss zu untertunneln und den Madrilenen einen Erholungsraum zurückzugeben. „Ich war am Anfang sehr dagegen. Jetzt denke ich, dass es das Beste war, was passieren konnte“, gibt Isabel zu. Immerhin sind einst zerrissene Stadtteile Madrids dadurch wieder verbunden. Wollte man vorher vom Palast mitten in der Altstadt ins nahe Casa de Campo – die einstigen Jagdgründe des Königs –, musste man die Metro nehmen. Jetzt kann man über eine der vielen Fußgängerbrücken flanieren und von dort die Aussicht auf den Fluss, die Wälder und die Sehenswürdigkeiten der Stadt genießen. Spiel- und Sportplätze, Bänke und Terrassen laden zum Verweilen ein. 14 Milliarden Euro hat die Neugestaltung des Flussgebiets verschlungen. „Doch meine Großmutter hat schon immer gesagt: ,No hay tortilla sin romper huevos.‘ Es gibt keine Tortilla, ohne Eier zu zerschlagen“, ist Isabel inzwischen eine glühende Verfechterin von „Madrid Río“.

In schlangenförmigen Spiralen windet sich die Brücke „Puente Monumental de Arganzuela“ des französischen Architekten Dominique Perrault 278 Meter von einem Ufer zum anderen und verbindet die altehrwürdige Stadt mit den Arbeitervierteln. Sie gibt den Blick frei auf das alte Atlético-Stadion Felipe Calderón, das jahrzehntelang nicht nur unter dem Dröhnen der Fans erzitterte, sondern auch aufgrund der Autobahn-Erschütterungen. Und sie befindet sich unweit des alten, aus den 1920er-Jahren stammenden Schlachthof-Areals „Matadero“, das an sich wie eine Kulissenstadt in der Stadt wirkt. Geschickt und behutsam mit seiner Vergangenheit wird der im Neomudejar-Stil erbaute Komplex in ein Kulturzentrum mit Ausstellungshallen, Werkstätten, Lokalen und ein Kino umgestaltet. Nach Sanierungsarbeiten wegen statischer Probleme soll im Herbst 2019 auch die Musikhalle wieder bespielt werden.

In Madrid gehen nicht nur Alt und Neu, historische und zeitgenössische Kunst eine spannende Verbindung ein, sondern auch Stadt und Land. Madrid ist nicht nur die Metropole, sondern auch die autonome Umlandregion. Faszinierend ist es, wie schnell man dem Trubel entfliehen kann.

Der Hauptplatz von Chinchon gilt als einer der schönsten Plätze Spaniens. 10 - Theresa Mair

Selbst die Könige bezogen einst im Frühjahr die Sommerresidenz Aranjuez mit den weitläufigen Gärten, in denen es im Herbst eine Freude ist, durch das kniehohe Herbstlaub zu waten. Für Fans der Königsfamilie wartet der Palast mit einem besonderen Zuckerl auf: Die Brautkleider der Königinnen und Infantinnen dürfen durch die Vitrinen bewundert werden.

In dem mittelalterlichen Städtchen Chinchón hingegen bekommt man auf einem der schönsten Hauptplätze Spaniens ein archaisches Gefühl vermittelt. Der von Balkonen gesäumte Sandplatz wird noch immer als Stierkampfarena genutzt. Die dortige Kirche schafft mit einem Altarbild wieder den Brückenschlag zurück nach Madrid, in die Vergangenheit und die Kunstgeschichte: Es stammt von de Goya.