Brač: Die Insel mit den vielen Farben

Von Manuel Lutz

In Pučišća zeigt Daslav Petrović, wie Marmor zu bearbeiten ist. - Manuel Lutz

Vorsichtig wird der Stockhammer über einen großen weißen Stein von oben nach unten gezogen. Es erinnert mehr an das Schleifen einer Oberfläche als daran, einen Nagel in die Wand zu hämmern. Der Staub geht auf und kleine Brocken fliegen durch die Luft. „Man muss aufpassen, dass man den Stein nicht kaputt macht“, erklärt Filip Brajković, während er gefühlvoll den Klotz vor sich in Form bringt. Seit fünf Jahren lebt der 19-Jährige auf der Insel Brač in Kroatien. Wegen der schönen Landschaft ist er nicht hierher gekommen – sein Arbeitsoutfit ist vielmehr eine graue Latzhose.

Ein Ergebnis der Arbeit ist dieser Brunnen. - Manuel Lutz

In Pučišća ist Brajković gerade dabei, seinen Abschluss als Steinmetz zu machen. Die Ortschaft ist weltbekannt durch den weißen Kalkstein. Besser geläufig als „Bračer Marmor“. Der weiße Naturstein verleiht nicht nur dem Städtchen südländisches Flair – auch das Parlament in Wien sowie das Weiße Haus haben durch diesen Marmor besonderen Glanz.

Die Schule feiert heuer 110-Jahr-Jubiläum, bei einem Anruf im Vorfeld kann die Werkstatt besucht werden. „Im Sommer kommen jedes Jahr Schüler aus vielen Ländern zu uns“, unterstreicht Lehrer Daslav Petrović den hohen Stellenwert der Schule. Aktuell sind 60 junge Leute in Ausbildung, einer davon ist Brajković. Der Junge aus Südkroatien hat auch schon ganz konkrete Pläne: „Ich möchte meine eigene Schule in Amerika aufmachen. Dort fehlt das Wissen über die Restaurierung.“ Eine gute Idee, auch wenn die Bearbeitung mit dem Werkzeug noch so einfach aussieht, hat der Autor dieser Zeilen beim ersten Versuch alles falsch gemacht.

Fischfang am Horn

Während in Pučišća die Menschen in der Vergangenheit vom Marmorhandel lebten, mussten sich die restlichen Orte auf der Insel andere Einnahmequellen suchen. So war Bol – bekannt durch eine markant geformte Landzunge, das Goldene Horn – auf Fischfang angewiesen.

Sasa köpft eine Champagnerflasche unter Wasser. - Manuel Lutz

Über das Horn wurde ein Netz gespannt und so gefischt. Die Fischer waren erfolgreich, daher stammt auch der Name „Zlatni Rat“ - Goldenes Kap. „Der kroatische Name wurde allerdings falsch übersetzt, daher heißt es nun Goldenes Horn“, erklärt Reiseleiterin Natalija Bilić.

Heute ist die Fischerei jedoch nebensächlich, wie Bilić weiß: „Es gibt nur noch einen einzigen Fischer hier in Bol.“ Dafür boomt der Tourismus in der Region. Die scharfe Landspitze mit dem feinen Kiesstrand gilt als schönster Strand der Insel. Das türkise Wasser verlockt wie sonst nur selten an der Adria zum Baden.

Pučišća ist ein beliebter Anlegeplatz für Boote. - Getty Images/iStockphoto

Eine Rundreise lohnt sich

Das Horn ist aber nicht nur deshalb ein beliebtes Ziel. Der Wind der Bora lockt zahlreiche Wind- wie auch Kitesurfer an. Die Böen machen den Ort auf der Südseite der Insel zu einem Mekka für Surfer. Die Sonnenanbeter finden währenddessen durch ein Wäldchen am Anfang des Horns Schutz vor dem oft starken Sturm. Zudem ist die Strandspitze ein Phänomen der Natur, denn sie bewegt sich mit der Strömung. Das Wasser schaufelt dabei den Kies von der einen auf die andere Seite. Obwohl das Horn noch nicht so golden glänzt wie im Sommer, ist das Farbenspiel durch Wasser und Gestein einzigartig.

Eine Verkostung im Olivenmuseum... - Manuel Lutz

Wer den Sport an Land bevorzugt, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Mit zahlreichen Tennisplätzen lockt Bol schon gleich zu Saisonstart viele Mannschaften für ein Trainingslager an. Auch Radtouren über die ganze Insel sind beliebt. Ob am Rad oder im Auto, eine Rundfahrt lohnt sich auf alle Fälle. Dabei führt der Weg nach Postira, einer der reichsten Orte der Insel. Vor allem die Sardinenfabrik sorgt für Wohlstand.

Im Gegensatz zu Bol, dessen Landschaft von Steinen geprägt ist, erfreut sich das Auge in Pos­tira an vielen grünen Flächen. Neben Mandarinen, Zitronen und Kiwis wachsen vor allem Oliven in der Umgebung. Nicht unweit davon ist im Landesinneren ein Olivenmuseum zu finden.

...samt Besichtigung der alten Mühle sollte man unbedingt machen. - Manuel Lutz

So geht es weiter nach Škrip, dem ältesten Ort von Brač. Schon bei der Ankunft ist der Duft von frischem Olivenöl in der Luft. Dort wurde 100 Jahre lang das flüssige Gold in einer händisch zu bedienenden Mühle erzeugt. Seit 1963 ist das dank neuer Technologien Geschichte – bei über einer Million Olivenbäumen auf der Insel eine große Erleichterung. Heute ist die Mühle in Škrip die einzig komplett erhaltene. 2012 wurde alles saniert, vor allem das Dach war eine Herausforderung.

Um auch bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h vor der Bora geschützt zu sein, wurde es aus Steinen errichtet. Ein weiterer Nebeneffekt: An heißen Sommertagen kann man bei angenehmen Temperaturen eine Verkostung verschiedener Olivenaufstriche sowie Kiwi- und Mandarinenmarmelade genießen.

Mit Köpfchen gebaut

Außergewöhnliche Überdachungen sieht man bei vielen alten Häusern - diese sind weiß. Die Farbe wurde aber nicht aus ästhetischen Gründen gewählt. Denn bis in die 1970er-Jahre hatte die Insel kein Trinkwasser zur Verfügung. Die Überdeckung wurde daher aus Kalk gefertigt, um das Regenwasser zu desinfizieren. Heute versorgt eine Wasserleitung vom Festland die Insel.

Für noch mehr Erstaunen sorgt die Ausrichtung der Häuser. Damit man vom Meer nicht erkennen konnte, ob ein Dorf belebt war, wurden die Häuser ohne Meerblick gebaut. Zudem lebten die Menschen wegen Piratenangriffen früher nicht an der Küste. „Die ers­te Ortschaft auf der Insel wurde Dol genannt, erst später gab es den Ort Postira und die Menschen von Dol übersiedelten“, erzählt Bilić.

In Dračevica im Landesinneren wird es noch einmal richtig gemütlich. Weinbauer Saša empfängt seine Gäste mit einer schwarzen Schürze. Zur Begrüßung öffnet er eine seiner seltenen Champagnerflaschen – unter Wasser.

Ob es wirklich den Perlwein säubert, sei dahingestellt, der Weinbauer versteht es aber, seine Produkte zu präsentieren. Währenddessen eilt Frau Magdalena mit dem ersten Gang herbei. Auch hier ist das Handwerk wichtig: Die Teller sind aus weißem Ton selbst gemacht.