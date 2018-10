Kaltenbach – Glasfaser bis in jedes Haus. Und zwar so, dass das Glasfasernetz als Infrastruktur der öffentlichen Hand wie Wasser, Kanal, Strom, Gas, Straßenbeleuchtung gesehen wird. Dieser Herausforderung hat sich die Gemeinde gestellt. „Wenn man ein Glasfasernetz baut und das nicht unter der Kontrolle der öffentlichen Hand hält, wäre das in etwa so, als würde Wasser privatisiert werden“, meint BM Klaus Gasteiger. Am 25. Oktober wurde mit dem Anschluss an die weltweite High-Speed-Datenautobahn der Glasfasernetze ein neues Zeitalter in Kaltenbach eingeläutet. 110 Hausanschlüsse könnten derzeit angeschlossen werden, das sind ca. 40 % aller Hausanschlüsse. Drei Betreiber bieten ihre Dienste an. 367.000 Euro investierte die Gemeinde 2017 und 2018, 60 % dieser Kosten werden durch Landesförderungen gedeckt. Das Geld sei gut investiert, die Datenmengen steigen rasant und die Kunden würden von selbst kommen, ist Gasteiger überzeugt. (TT)