Verzicht auf Social Media: Wie ein kalter Drogen-Entzug

Krems – Eine Woche auf Facebook, Whatsapp, Twitter und Co. verzichten. Macht Sie diese Vorstellung nervös? Für eine Studie an der Karl-Landsteiner-Privatuniversität in Krems und der Uni Wien haben 152 Personen im Alter von 18 bis 80 Jahren das Experiment gewagt und frappierende Ergebnisse geliefert: Viele der Teilnehmer litten unter Entzugserscheinungen, wie sie auch Suchtmittel verursachen können.

„Tatsächlich konnten klassische Entzugserscheinungen wie ein deutlich gesteigertes Verlangen, Langeweile sowie ein Einfluss auf positive und negative Stimmungslagen identifiziert werden“, teilte die Privatuni für Gesundheitswissenschaften zu der gestern im Fachjournal Cyberspsychology, Behavior and Social Networking veröffentlichten Studie mit. Als besonders überraschend nennen die Forscher die Tatsache, dass 90 Probanden die Abstinenzzeit nicht ohne Rückfall durchhielten.

Und das, obwohl SMS und E-Mail durchaus erlaubt waren. Die Teilnehmer hätten jedoch verstärkt das Gefühl gehabt, dass sich Freunde den Austausch auf Social Media von ihnen erwarten würden.

Obendrein liege die Vermutung nahe, dass sich ohnehin nur diejenigen zur Studienteilnahme bereiterklärt hatten, die sich leichter damit tun, auf Smartphone und Co. zu verzichten. „Die Auswirkungen könnten für andere Personen noch ausgeprägter sein“, sagte Studienautor Stefan Stieger.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Bei einigen Probanden fiel den Forschern auf, dass sich während des Entzugs nicht nur – wie erwartet – das Empfinden positiver Stimmungen verminderte, sondern auch das negativer. (TT)