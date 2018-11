Störung bei Facebook-Messenger: Viele Nutzer melden Probleme

Innsbruck – Facebooks Messenger-App hatte am Montag mit Störungen zu kämpfen, viele Nutzer konnten vorübergehend keine Nachrichten empfangen oder versenden. Das Problem trat vor allem in Europa auf, doch auch in den USA fiel die App teilweise aus, wie unter anderem Mail Online berichtete. Demnach fingen die Probleme gegen 15 Uhr an und waren bis in den Abend hinein spürbar. (TT.com)

Auf allestoerungen.at wurden innerhalb kurzer Zeit über 300 Aussetzer gemeldet - vor allem in Europa. - Screenshot/allestörungen.at