Wie genau ist mein Handy?

Autofahren, Bergsteigen, Joggen oder Radfahren: Kaum eine Fortbewegungsart kommt noch ohne elektronische Hilfsmittel wie Navigationsgeräte oder Smartphones bei der Positionsbestimmung aus. Aber wie genau sind diese Geräte? Das kann man nun im Kitzbüheler Schulpark herausfinden.

Wie man eine zentimetergenaue Ortsbestimmung erreicht, weiß das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV). Das BEV betreibt den Satellitenpositionierungsdienst APOS (Austria Positioning Service), der zusammen mit den zahlreichen genau bestimmten Vermessungspunkten in ganz Österreich die Grundlage für die Grundstücks- und Ingenieurvermessung bildet. So werden bei APOS neben der Nutzung einer größeren Anzahl an Satelliten als beim herkömmlichen GPS-System eigene Bodenstationen des BEV in die Messung miteinbezogen. Damit kann die eigene Positio­n statt mit einer Abweichung von mehreren Metern auf den Zentimeter genau bestimmt werden.

Mit Hilfe von Kontrollpunkten, wie eben jenem im Schulpark in Kitzbühel, kann die Positionsgenauigkeit von Smartphones und mobilen Navigationsgeräten ermittelt werden. Die Überprüfung ist denkbar einfach. Mit dem Smartphone wird der QR-Code vor Ort eingescannt, dann öffnet sich eine Karte im Browser. Wenn dann das Handy genau über die gekennzeichnete Metallplatte gehalten wird, ist der Unterschied zwischen tatsächlicher Position und angezeigter Position des Handys erkennbar. (TT)