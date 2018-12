Pragser Wildsee: Magischer Ort für die Instagram-Massen

Von Silvana Resch

Sie kommen aus Neapel, den Abbruzzen oder vom Gardasee. Dick eingepackt stapfen die Ausflügler zu Hunderten am Seeufer entlang, Smartphone und Spiegelreflexkamera auf Anschlag, stets bereit für Selfie oder Gruppenbild.

Ein Geheimtipp ist der malerische, auf knapp 1500 Metern Seehöhe gelegene Pragser Wildsee längst nicht mehr. Mit dem Bau eines ebenso schlichten wie schicken Grandhotels wurde bereits vor mehr als 120 Jahren ein beliebtes Reiseziel für die feine Gesellschaft geschaffen.

So hatte auch der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand 1910 hier ein paar Wochen verbracht. In der kurzen Saison von Juni bis September zählte das Hotel in den Anfangsjahren rund 2000 Gäste in einem Sommer. 80 bis 100 Einspänner mühten sich an schönen Tagen die steile Straße, die vom Pustertal zwischen Niederndorf und Toblach abzweigt, herauf. Der Gebäudekomplex aus heimischem Bruchstein, von Architekt Otto Schmid behutsam in die Landschaft eingebettet, war von Anfang an ein Magnet. Noch heute wird das Haus von der Südtiroler Gründerfamilie und Gastwirtedynastie Heiss-Hellenstainer geführt.

Obwohl der See als Badesee ausgewiesen ist, erreicht er im Sommer selten mehr als 14 Grad Celsius. - iStock

Die Besucherzahlen sind indes explodiert: Bis zu 7000 Fahrzeuge täglich wurden in der Sommersaison 2018 gezählt, die Straße musste teilweise für den Individualverkehr gesperrt werden. Doch auch an den Wochenenden Anfang Dezember herrscht Volksfeststimmung. Ein Adventmarkt zwischen Hotel und Kappelle bietet Gelegenheit, sich aufzuwärmen. „Im Sommer ist noch mehr los“, sagen die beiden Studentinnen, die in der Vorweihnachtszeit Glühwein auf der Hotelterrasse ausschenken.

Etwas ruhiger ist es am Bootssteg: Eleonora und Matteo aus Brescia scheint der Trubel nicht zu stören. Die beiden Mittzwanziger sind begeistert vom „smaragdfarbenen Wasser“ und dem majestätischen Seekogel, der sich im See spiegelt. „Freunde von uns haben Fotos vom Pragser Wildsee gepostet, seitdem wollten wir auch herkommen“, erzählen sie. Die beiden fallen wohl in eine „neue Kategorie des Massentourismus“.

Spiegel Online hatte vor Kurzem unter dem Titel „Instagram ruiniert diese Orte“, beschrieben, wie sich Reisegewohnheiten im Zeitalter der sozialen Medien ändern. Auf der Liste der durch Massenandrang in Mitleidenschaft gezogenen Orte ganz oben: der Pragser Wildsee. Rund 220.000 Fotos finden sich auf Instagram unter dem Schlagwort Lago di Braies, so der italienische Name des Sees, beziehungsweise unter #pragserwildsee. Junge Leute würden ihre Reiseziele immer öfter nach deren „Instagramability“ aussuchen, heißt es in einer britischen Studie – die Fototauglichkeit ist ausschlaggebend.

Für Matteo ist der Lago di Braies jedenfalls „ein magischer Ort, obwohl es hier nicht ungefährlich ist“. So muss an diesem Tag die Bergrettung innerhalb von einer halben Stunde gleich zweimal ausrücken. Der Rundwanderweg um den See ist vereist, zwei Italienerinnen stürzen so unglücklich, dass sie mit einem Akia abtransportiert werden müssen.

Matteo und Eleonora aus Brescia sind begeistert vom Naturjuwel. - Resch

Sagenhaft

Als magisch gilt der See wohl seit Menschengedenken. Der Sage nach befindet sich hier das nur über das Wasser zugängliche Tor zum unterirdischen Reich der Fanes. Die Fanes sind jenes mit den Murmeltieren verbündete, geheimnisvolle Volk, das sich der ladinischen Kultursaga zufolge bis zu seiner Wiedergeburt an einem unterirdischen Ort versteckt. Das Volk ist Namenspate des Naturparks „Fanes-Sennes-Prags“, der Pragser Wildsee ist Teil des Unesco-Weltnatur­erbes Dolomiten.

Im Schnitt verweilt der Besucher drei Stunden hier, weiß Caroline Heiss, die das Hotel in dritter Generation führt. Den Ansturm will sie nicht kommentieren. „Es reden schon zu viele Leute darüber“, meint sie. Lebensgefährte und Hotelmanager Jens Kappel findet indes klare Worte: In den vergangenen 20 Jahren habe ich so etwas nicht erlebt.“

Seine Popularität hat „Der Smaragd der Dolomiten“ nicht zuletzt auch der italienischen TV-Serie „Die Bergpolizei – Ganz nah am Himmel“, zu verdanken. Terence Hill als Forstaufseher Pietro ist der Star der ersten Staffeln, seit 2017 wird das italienische Erfolgsprodukt auch im deutschen Sender BR ausgestrahlt.

Rund um Hotel und See gäbe es noch jede Menge spannendes Filmmaterial. Bewegend ist die Geschichte jener 139 KZ-Häftlinge, deren Leidensweg 1945 im Hotel Pragser Wildsee endete.

Die prominenten Gefangenen wurden gegen Kriegsende von der SS als Faustpfand verschleppt. Unter ihnen der ehemalige österreichische Bundeskanzler Karl von Schuschnigg, sein französischer Amtskollege Léon Blum oder die in Sippenhaft genommene Familie des Hitlerattentäters Graf Stauffenberg.

Herzlicher Empfang

Wirtin Emma Heiss-Hellenstainer öffnete am 30. April 1945 ohne zu zögern ihr Hotel für die in einer dramatischen Aktion befreiten Geiseln. Die Ausstellung „Rückkehr ins Leben“, die seit 2005 durch den deutschsprachigen Raum tourt, erzählt von den ers­ten Schritten zurück in die Freiheit. Das erste Nachtmahl für die 139 Männer, Frauen und Kinder bestand aus nicht mehr als einer dicken Grießsuppe, wie sich die legendäre „Frau Emma“ in ihren Aufzeichnungen erinnert. „Sie fanden die Suppe herrlich und erst der Gedanke, wieder in einem Bett schlafen zu können!“, schreibt Heiss-Hellenstainer.

Die Befreiten kamen aus 17 Ländern Europas. Auch sie haben die Kunde vom still in dramatischer Gebirgskulisse liegenden See in die ganze Welt getragen.