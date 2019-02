Neue Mobilfunkgeneration 5G: Mit Vollgas über den Daten-Highway

Von Max Strozzi

Innsbruck – Mit der fünften Mobilfunkgeneration 5G wird eine Datenrevolution angekündigt: Autos sollen autonom fahren können, Maschinen miteinander in Echtzeit kommunizieren, hochauflösende Filme problemlos gestreamt werden. Grundlage der Hochleistungsdatenautobahn ist ein Quantensprung in der Datenübertragung. In Österreich laufen gerade die Vorbereitungen zur Ausschreibung des 5G-Netzes.

„Einen Vorrang für Anwendungen, z. B. für autonomes Fahren, wird es wahrscheinlich geben müssen.“ Herbert Frech (IT-Experte)

Wer braucht eigentlich 5G? Ist ein flächendeckender Ausbau realistisch? Wo verbergen sich Fallstricke und Risiken? Die TT hat bei Herbert Frech, Vorsitzender der Fachvertretung der Telekommunikations- und Rundfunkunternehmungen in der Wirtschaftskammer Tirol, nachgefragt.

1. Was ist 5G?

Der neue Mobilfunkstandard bringt eine bis zu hundertmal schnellere Datenübertragung als beim derzeitigen 4G-Standard. Theoretisch sind damit Übertragungsraten von 10 Gigabit bzw. 10.000 Megabit pro Sekunde möglich. Ein hochauflösender Film ist damit in wenigen Sekunden übertragen. Im Echtzeitbetrieb ist laut Frech eine Übertragungsrate von mehr als einem Gigabit pro Sekunde realistisch.

Weiterer Vorteil von 5G ist die kurze Reaktionszeit von 2 bis 4 Millisekunden. Das ermöglicht das autonome Fahren oder die Kommunikation zwischen Maschinen an unterschiedlichen Firmenstandorten. 5G ist aber eine Funktechnologie und damit ein geteiltes Medium. „Das heißt, bei 10 Nutzern wird die Bandbreite durch 10 geteilt“, so Frech.

2. Mehr Sendemasten?

Laut Frech benötigt ein flächendeckendes 5G-Netz doppelt so viele Senderstandorte wie bei 4G, weil die Reichweite bei 5G geringer ist. Die Senderstandorte könnten aber auch im Gebäude intergiert sein, etwa auch hinter Fassaden.

3. Glasfaser als Voraussetzung für 5G?

Um das 5G-Potenzial nutzen zu können, sei eine Anbindung an das Glasfasernetz nötig. „5G stellt irrsinnig hohe Bandbreiten zur Verfügung. Um diese Bandbreite ins Netz abzuführen, braucht es eine Glasfaseranbindung“, erklärt Frech. Mittelfristig, also in 2 bis 4 Jahren, so glaubt der Experte, würden die Senderstandorte mit Glasfaser angebunden sein. Der Glasfaserausbau in Österreich hinke allerdings hinterher. Tirol sei hier etwas weiter, weil es neben der Bundesförderung seit fünf Jahren auch eine Landesförderung von 10 Mio. Euro pro Jahr gebe. Nur wenige Prozent aller Gebäude seien ans Glasfasernetz angeschlossen. „Doch die Kernzentren praktisch aller Gemeinden sind ans Glasfasernetz angebunden“, so Frech: „Die Frage ist, wie wirtschaftlich sinnvoll ein Ausbau innerhalb der Gemeinden ist.“

4. Brauchen Nutzer neue Smartphones?

Wer 5G nutzen will, wird auch neue Geräte benötigen. „Smartphones müssen 5G-tauglich sein, was derzeit noch nicht der Fall ist. Im Laufe des Jahres dürften in Österreich aber die ersten Modelle auftauchen.“ Braucht der Normalverbraucher tatsächlich 5G? „Derzeit werden 8 von 10 Personen wohl sagen: nein“, so Frech. Das werde sich aber wohl mit der Entwicklung neuer Anwendungen ändern. „Nehmen Sie etwa Youtube her: Das wäre mit 3G gar nicht möglich gewesen.“

-

Mobilfunk-Historie in Österreich Bild 1: B-Netz. 1974 beginnt mit dem B-Netz die Mobilfunk-Ära. Mobiltelefone gibt es nur im Auto. Bild 2: C-Netz. Mitte der 1980er-Jahre ermöglicht das C-Netz eine einheitliche Vorwahl. Handys werden in Koffern transportiert. Bild 3: D-Netz. Anfang der 1990er-Jahre startet das D-Netz. Etwas später werden erstmals auch SMS möglich. Bild 4: GSM. Mitte der 1990er kommt das GSM-Netz. Nokia ist Weltmarktführer. Bild 5: 3G. Mit der Jahrtausendwende läutet das UMTS-Netz eine neue Mobilfunkgeneration ein. Multimediaanwendungen werden möglich. 2007 kommt das erste iPhone. Bild 6: 4G. 2009 startet der Mobilfunkstandard der 4. Generation, der noch höhere Datenübertragungen ermöglicht.

5. Kommt 5G flächendeckend?

„In Österreich sollte 5G bis 2021/22 ausgebaut sein. Ob es flächendeckend wird, ist offen“, sagt Frech. Großteils werde es aber in 2 bis 3 Jahren zur Verfügung stehen. „Man kann aber nicht davon ausgehen, dass in dieser Zeit flächendeckend alle Landesteile erschlossen sein werden.“

6. Wie viel kostet der Ausbau?

In Österreich gebe es im Wesentlichen für Mobilfunk drei Infrastrukturbetreiber. Denkbar und sinnvoll sei, aus Kostengründen beim Ausbau zusammenzuarbeiten und Kooperationen mit anderen Infrastrukturbetreibern einzugehen. Hier seien die Gespräche erst am Anfang. Wie viel der Ausbau kosten wird, könne man noch nicht sagen.

7. Benötigen 5G-Anwendungen wie autonomes Fahren und Maschinen-Netzwerke im Internet Vorrang gegenüber Privatkunden?

„Dazu wird es noch viele Diskusionen geben“, glaubt Frech. Die EU propagiere das freie Internet ohne Priorisierung. „Gewisse Dienste werden aber wohl priorisiert werden müssen. Eine Reihung der Anwendungen (z. B. autonomes Fahren) wird es wahrscheinlich geben müssen. Das ist aber noch ein wunder Punkt, bei dem es noch keine Entscheidung gibt.“

8. Wie steht es um die Sicherheit?

In mehreren Ländern wird der Ausschluss des chinesischen Herstellers Huawei vom 5G-Netzausbau diskutiert, weil es dem staatlichen Konzern Zugriff auf sensible Infrastruktur ermöglicht. Jede Funktechnologie – wie 5G – sei leichter anzuzapfen als eine leitungsgebundene Technologie, räumt Frech ein. „Mit Verschlüsselungs-Algorithmen und einem vernünftigen Aufwand ist die 5G-Technologie aber sicher“, glaubt er. Natürlich hätten Hersteller und Provider Zugang zur Technologie, so auch Huawei. „Man darf aber nicht paranoid werden“, so Frech. Einen Ausschluss von Huawei sehe er kritisch. „Schon aus volkswirtschaftlichen Überlegungen. Denn ein Konkurrent weniger wirkt sich auf den Preis aus. Ich würde Huawei nicht ausschließen.“ Die meisten Hacker-Angriffe seien ohnehin auf Fehlverhalten der Endnutzer zurückzuführen – beispielsweise durch klassische Phishing-Mails.