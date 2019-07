Event angekündigt: Präsentiert Samsung das Galaxy Note 10?

New York — Eine Terminankündigung lässt die Herzen von Samsung-Fans und Technik-Interessierten höher schlagen: Der Konzern lädt am 7. August zu einer Produktpräsentation nach New York. Was an dem Tag um 22 Uhr bei dem sogenannten "Unpacked"-Event im Barclays Center präsentiert werden soll, hat der Technologieriese freilich nicht verraten.

Aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte es sich jedoch um das neue Samsung Galaxy Note 10 handeln - also das neue Flagschiff-Handy von Samsung. Darauf lässt jedenfalls der Tweet von Samsung mit der Terminankündigung schließen. In einem von Samsung angehängten Video ist der "S-Pen" in Szene gesetzt. Er ist sozusagen das Markenzeichen der Note-Reihe.

Das Smartphone wird von Szenekennern schon länger erwartet. Kürztlich tauchten im Netz erste Bilder des neuen Modells auf. Gerüchten zufolge soll es drei Versionen geben - das Note 10, Note 10+ und Note 10 5G. Offizielle Angaben gibt es dazu jedoch noch nicht. (TT.com/reh)



