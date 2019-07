Foto empört: Moritz Bleibtreu postete Tintenfische auf Wäscheleine

Berlin - Schauspieler Moritz Bleibtreu (47) hat mit einem Foto von Tintenfischen auf Instagram Tierfreunde auf die Palme gebracht. Er postete am Dienstag ein Bild mit zwei der Meerestiere, die - mit bunten Klammern befestigt - an einer Wäscheleine hängen, offensichtlich in südlichen Gefilden. Wer die Tintenfische aufgehängt hat, bleibt unklar.

In den Kommentaren heißt es: "Das ist echt nicht cool", "Widerlich" oder "Wir Menschen sind scheisse". Und: "Oktopusse hassen diesen Trick." Es gab allerdings auch andere Reaktionen von "Komische Unterhosen...." bis "leeecker". (dpa)

Moritz Bleibtreu. - APA