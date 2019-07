1,2 Millionen Dollar pro Post: Das sind die bestbezahlten Instagrammer

Am meisten Geld macht Kylie Jenner auf Instagram. Die 21-jährige Kosmetikunternehmerin soll bis zu 1,2 Millionen US-Dollar pro Post verdienen. Das geht aus der diesjährigen „Instagram Rich List“ von Hopper HQ hervor. Das Ranking richtet sich danach, wie viel die Influencer für einen einzigen Instagram-Post verlangen können. Zum zweiten Mal in Folge führt Kylie Jenner, die vor Kurzem von Forbes zur jüngsten Self-Made-Milliardärin aller Zeiten ernannt wurde, die Liste an. Jenner hat 141 Millionen Follower auf Instagram.

Nach Kylie Jenner folgen im Ranking Sängerin Ariana Grande (160 Mio. Follower, verdient bis zu 996.000 Dollar pro Post), Fußball-Star Cristiano Ronaldo (176 Mio. Follower, bis zu 975.000 Dollar pro Post), Jenners Halbschwester und TV-Reality Star Kim Kardashian (144 Mio. Follower, bis zu 910.000 Dollar pro Post). Die Top 5 komplettiert Pop-Star Selena Gomez, mit rund 153 Mio. Followern und einem Verdienst von bis zu 886.000 Dollar pro Post. (TT.com)