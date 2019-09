Eine Million Klicks ein Klacks: Tiroler Wibmer mit neuem Videohit

Von Vanessa Grill

Innsbruck — Er ist nicht nur in der Biker-Szene ein Star (Downhill-Weltmeister 2016 und Red Bull Athlet), sondern auch auf YouTube. Der 24-jährige Osttiroler Fabio Wibmer ist laut "Digital Report" aus dem Jahr 2018 österreichweit der YouTuber mit den zweitmeisten Abonnenten. Auf seinem Kanal veröffentlicht er wöchentlich kurze selbstgedrehte Clips, die den Trial-Bike-Profi bei verschiedenen Stunts und Challenges zeigen.

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Ein bis zwei Mal im Jahr werden in Zusammenarbeit mit Red Bull professionelle Videos gedreht. So geschehen bei dem 2018 auf YouTube veröffentlichten Clip "Fabiolous Escape 2", das mittlerweile mehr als 40 Millionen Mal angeklickt wurde.

Während der Mountainbiker darin über eine Skipiste raste, versucht er im am Dienstag veröffentlichten Video "Wibmer's Law" der Hektik der Großstadt zu entkommen. Der Kalser verwandelt Innsbruck, Salzburg, Linz und Wien in seinen persönlichen Spielplatz, muss dabei aber allen möglichen Hindernissen geschickt mit Sprüngen, Saltos und Balanceakten ausweichen. Eine Autotür, die sich plötzlich vor Wibmer öffnet, kann er in letzter Sekunde überspringen, einem herabfallendem Klavier entgeht er nur knapp und einen Zusammenstoß mit einem Einkaufswagen verhindert er gerade noch.

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Was einfach und nach jeder Menge Spaß aussieht, ist aber harte Arbeit. „Der Dreh zu Wibmer's Law war tatsächlich der anspruchsvollste Dreh, den ich bisher erlebt habe. Wir haben für einige Einstellungen sehr viele Versuche gebraucht, teilweise sogar mehrere 100. Im fertigen Clip ist davon natürlich nichts zu sehen", erzählt Wibmer.

Als besonders nervenaufreibend dürften der gesamten Crew zwei Szenen in Erinnerung bleiben: Für die Hinterradsprünge auf den Fahrradständern benötigte der Bike-Akrobat über 300 Versuche, für die Szene mit dem Geschäftsmann sogar über 500.



Die Mühe scheint sich gelohnt zu haben, "Wibmer's Law" wurde seit Dienstag bereits mehr als eine Million Mal angesehen.