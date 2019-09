iPhone 11: Wann man beim Kauf am meisten sparen kann

Innsbruck — Dass Apple nicht gerade zu den Billiganbietern in der Tech-Branche zählt, ist weitreichend bekannt. Erst vergangene Woche hat der Branchenprimus seine neuesten iPhones präsentiert und — wenig überraschend — saftige Preise dafür. So soll das iPhone 11 in der Basisversion in Deutschland und Österreich 799 Euro bei Markteinführung kosten. Wer die Topversion will (das iPhone 11 Pro Max) muss sogar 1249 Euro hinblättern.

