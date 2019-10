Gut zu wissen: Was sind „Deepfakes“ und warum sind sie so gefährlich?

Innsbruck — Mit einem Porno fing alles an. 2017 verbreitete ein User mit dem Namen „Deepfake" ein Sexvideo auf der Internetplattform Reddit, in dem sich bekannte Schauspielerinnen räkelten — so sah es jedenfalls aus. In Wirklichkeit hatten die Promis mit den lasziven Filmen nichts am Hut. Künstliche Intelligenz machte es möglich, die Gesichter der Hollywood-Größen auf die Körper von Pornodarstellerinnen zu montieren. Ein neues Schreckgespenst war geboren: Die „Deepfakes". Wie sie funktionieren, wozu sie gut sind und warum sie für jeden einzelnen gefährlich sind, lesen Sie hier:

TT-Exklusiv-Artikel Dieser Exklusiv-Artikel ist nur für Nutzer verfügbar, die sich kostenlos auf tt.com registriert haben. Jetzt kostenlos registrieren

Ich bin bereits registriert und möchte mich anmelden