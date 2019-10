Innsbruck — Eigentlich ist es in Österreich ganz einfach: Wer keine Werbung von der Post will, bringt einen „Bitte keine Werbung"-Aufkleber am Briefkasten an und die Sache ist erledigt.

TT-Exklusiv-Artikel Dieser Exklusiv-Artikel ist nur für Nutzer verfügbar, die sich kostenlos auf tt.com registriert haben. Jetzt kostenlos registrieren

Ich bin bereits registriert und möchte mich anmelden