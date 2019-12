Capital Bra bis Ibiza: Das sind die heimischen YouTube-Hits 2019

Innsbruck — Welche YouTube-Videos wurden dieses Jahr in Österreich am häufigsten angeklickt? Die Antwort ist vor allem eines — vielseitig. An die Spitze schafft es eine etwas andere Art des Grimm-Märchens von Julien Bam, aber auch Politisches geht mit dem Ibiza-Video und Rezos viralem Clip „Die Zerstörung der CDU" in die Top 10 ein. Außerdem sind Fußball, Deutschrap und Christoph Waltz mit von der Partie. Die beliebtesten Videos im Überblick:

Top-Videos in Österreich 2019 (ausgenommen Musikvideos)

1. MÄRCHEN in ASOZIAL feat. Kelly | Julien Bam

Der deutsche YouTuber Julien Bam holt sich mit dem ersten Video seiner „Märchen in Asozial"-Reihe den ersten Platz. Das Video hat insgesamt bereits mehr als 15 Millionen Klicks.



2. Capital Bra X Klaas - Die Gang ist mein Team | Musikvideo | Late Night Berlin | ProSieben

Entertainer Klaas Heufer-Umlauf und Rapper Capital Bra — diese Zutaten garantieren schon fast einen Klick-Hit. Das etwas andere Musikvideo mit Augenzwinkern aus "Late Night Berlin" schafft es auf Platz zwei.

3. Die geheimen Strache-Videos: Worum es geht

Zu fragwürdigem Ruhm und immerhin dem dritten Platz brachten es Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Ex-Nationalratsabgeordneter Johann Gudenus mit dem Lockvogel-Video aus Ibiza.

4. Die Zerstörung der CDU

Mit seinem im Mai vor der EU-Wahl veröffentlichten Video löste der deutsche YouTuber Rezo eine Welle an Reaktionen aus.

5. Christoph Waltz Gives Jimmy Fallon a German Words Quiz

Mit langen deutschen Wörtern wie "Bezirksschornsteinfegermeister" bringt Schauspieler Christoph Waltz den US-Showmaster Jimmy Fallon aus dem Konzept — und zum Lachen.

6. INTERVIEW MIT DOME

Einen anderen Blick auf "Assi-TV" wirft der deutsche YouTuber Luca (auch bekannt als "ConCrafter") in diesem Video — er interviewt die durch RTL2 berühmt gewordene Dominique Gregori.

7. DSDS 2019 | Estefania Wollny mit "Take A Bow" von Rihanna

Eine weitere RTL2-Berühmtheit steht auf Platz 7 im Mittelpunkt: Estefania Wollny ("Die Wollnys — Eine schrecklich große Familie") tritt beim Casting von "Deutschland sucht den Superstar" auf — zunächst unerkannt.

8. Ecken-Trick lässt Anfield beben | Liverpool - Barcelona 4:0 | Highlights - Champions League 2018/19

Im Champions-League-Halbfinale sorgte ein schnell ausgeführter Eckball von Trent Alexander-Arnold, den Divock Origi zum 4:0 für Liverpool verwertete, für Jubelstürme und einen der irrsten Momente der Saison.

9. SEASON 11 FORTNITE EVENT!

Sage und schreibe zehn Stunden dauert das Video auf Platz 9 — bester Beweis für den Hype um das Spiel "Fortnite".

10. Wibmer's Law - Fabio Wibmer

Gerade noch in die Top 10 hat es das Osttiroler Mountainbike-Talent Fabio Wibmer geschafft. In dem spektakulären Clip macht Wibmer unter anderem die Straßen Innsbrucks unsicher.

Top-Musikvideos in Österreich 2019



Weniger abwechslungsreich präsentieren sich die musikalischen Highlights des Jahres. An Deutschrap —allen voran Capital Bra — kommt niemand vorbei, der Rapper sichert sich stolze vier Plätze in den Top 10. Auf den Fersen ist ihm sein Kollege Mero, auch er schleicht sich gleich drei Mal in die Bestenliste ein. Ruhigere Töne verschaffen Sarah Connor den vierten Platz und für heimischen Ruhm sorgen Seiler und Speer. Zu guter Letzt sichert sich außerdem Newcomerin Billie Eilish eine Platzierung.

1. CAPITAL BRA - CHERRY LADY (prod. by Jumpa)

2. MERO - WOLKE 10 (Official Video)

3. ENO feat. MERO - Ferrari (Official Video)

4. Sarah Connor - Vincent (Offizielles Musikvideo)

5. SAMRA & CAPITAL BRA - WIEDER LILA (PROD. BY BEATZARRE & DJORKAEFF)

6. CAPITAL BRA, KC REBELL & SUMMER CEM - ROLEX (prod. by Beatzarre & Djorkaeff)

7. MERO - Hobby Hobby (Official Video)

8. Seiler und Speer - Herr Inspektor

9. CAPITAL BRA & SAMRA - TILIDIN PROD. BY BEATZARRE & DJORKAEFF

10. Billie Eilish - bad guy