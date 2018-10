Kritik am neuen Essen im Haller Krankenhaus

Von Nikolaus Paumgartten

Hall, Innsbruck – In der Mikro­welle aufgewärmte Einzelportionen anstelle von Speisen auf Tabletts, die in speziellen Transportwägen angeliefert und mittels Induktion erhitzt werden. Mit Anfang April hat das Landeskrankenhaus Hall seine Essensversorgung umgestellt. Die Mahlzeiten werden zwar nach wie vor aus Innsbruck angeliefert, sie kommen aber nicht mehr aus der Klinik-Großküche, sondern von einem privaten Anbieter. Konkret geht es um 450 bis 500 Portionen am Tag, die zweimal pro Woche tiefgekühlt nach Hall geliefert werden.

Weil diese Praxis nach Ansicht von LA Andrea Haselwanter-Schneider, Klubobfrau der Liste Fritz, allerdings gleich mehrere Fragen aufwirft, hat sie im Landtag eine Anfrage an Gesundheitslandesrat Bernhard Tirol (ÖVP) gestellt. Aus der Beantwortung geht hervor, dass die Kosten für eine Hauptspeise etwa vier Euro betragen. „Das entspricht im Monat 54.000 Euro und im Jahr 648.000 Euro. Und damit sind wir mehrfach über den 100.000 Euro, bis zu denen eine Auftragsvergabe ohne öffentliche Ausschreibung möglich ist“, rechnet Haselwanter-Schneider vor.

Doch nicht nur die Vergabe an einen privaten Anbieter ohne Ausschreibung, sondern auch das neue System an sich kritisiert die Liste-Fritz-Klubobfrau: „Die Einzelportionen werden in Plastikverpackungen angeliefert, die anschließend weggeworfen werden. In Zeiten, wo überall Plastik reduziert und Plastiksäcke sogar teilweise verboten werden, halte ich es für unverantwortlich, im öffentlichen Bereich – noch dazu im Gesundheitsbereich – weiter Plastikmüll zu produzieren.“

Außerdem sei ein tiefgekühltes Essen aus der Mikro­welle vielleicht für kurze Krankenhausaufenthalte akzeptabel, „für die vielen älteren und schwerkrank­e­n Langzeitpatienten ist das aber sicher nicht die ideale Lösung. Patienten brauchen frischgekochtes Essen“, sagt Haselwanter-Schneider und pocht darauf, den Bau und Betrieb einer Großküche für das Krankenhaus Hall anzudenken. Diese könnte außerdem andere Einrichtungen in Hall mitversorgen.

Wolfgang Markl, Kaufmännischer Direktor des LKH Hall, kann die Kritik nicht nachvollziehen und verteidigt die Umstellung. Sie sei notwendig geworden, weil sich die Beschwerden von Patienten über die Qualität der Mahlzeiten gehäuft hatten. „Es waren schon ganz massive Problem­e“, sagt Markl. Aufgrund des Alters des Induktions­systems seien die Speisen teilweise nicht mehr richtig warm geworden. Mit der Umstellung habe sich die Qualität nun deutlich verbessert, das würden auch die Rückmeldungen der Patienten zeigen. Es spreche auch nichts gegen das Aufwärmen in der Mikrowelle, im Gegenteil: „Es handelt sich dabei um eine gute und hygienische Speisen­erwärmung.“ Weitere Vorteile seien, dass man statt der zwei Lkw-Transporte pro Tag lediglich zwei Anlieferungen in der Woche habe. Und man dank des Tiefkühl- und Mikrowellen-Systems bei kurzfristigen Aufnahmen oder Tagespatienten viel flexibler sei, wenn es darum gehe, schnell ein Essen bereitzustellen. Eine Ausschreibung habe es deshalb nicht gegeben, weil es sich um eine Übergangslösung und einen Testlauf für eineinhalb Jahre handle. Denn dann werde für Innsbruck und für Hall auf ein neues System umgestellt, das dann auch EU-weit ausgeschrieben werde.