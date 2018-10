Plakatwettbewerb für Uraufführung gestartet

Von Angela Dähling

Schwaz – Maler und Hobbykünstler, die ihr Gemälde in Tirol und über die Landesgrenzen hinaus monatelang auf Plakaten, Transparenten und Flyern sehen möchten, hätten mit viel Kreativität und Glück in Schwaz jetzt dazu Gelegenheit. Denn für die Freilicht-Theaterproduktion „Silberberg“ von Felix Mitterer, deren Uraufführung am 14. August 2019 geplant ist, wurde ein Plakatwettbewerb ausgeschrieben.

„Mit Unterstützung des Schwazer Kulturamtes, das Erfahrung mit solchen Ausschreibungen hat, haben wir die Wettbewerbsbedingungen und den Terminplan festgelegt. Alle, die kreative Ideen haben, können mitmachen“, erklärt Hermann Weratschnig vor der Schwazer Stadtpfarrkirche, wo das Stück aufgeführt wird. Der Schwazer Grünen-Gemeinderat ist „Silberberg“-Projektleiter und wirkt auch als Darsteller unter der Regie von Markus Plattner darin mit. Die Ausschreibung ist auf der Homepage der Schwazer Stadtgemeinde zu finden.

„Dieser Wettbewerb hat etwas Verbindendes. Und wir wollen möglichst viele Menschen ins Boot holen“, sagt Kulturreferentin Iris Mailer-Schrey. Eine kurze, prägnante Beschreibung des Stücks und einige Probenfotos sollen die Künstler kreativ inspirieren. Abgabetermin ist der 26. November. Die Jury stehe noch nicht fest, sagt Weratschnig. Sie werde aus jenen, die finanziell und organisatorisch das Knappenspiel tragen, und jenen, die künstlerisch verantwortlich sind, zusammengesetzt werden. Der erste Preis ist mit 1200 Euro dotiert.

„Wir haben über den Sommer 40 Proben gehabt. Frühestens Anfang Juni 2019 geht es mit den Hauptproben weiter, weil Markus Plattner davor die Passionsspiele in Erl inszeniert“, erklärt Regie-Assistentin Edith Hölzl. Plattner wird in „Silberberg“ nach langer Zeit auch wieder als Schauspieler zu sehen sein. Anja Pölzl hat die weibliche Hauptrolle. Derzeit wirken über 40 Profi- und Laien­darsteller an der Groß­produktion mit, für die Charly Steck aus Kiel ein beeindruckendes Bühnenbild entwerfen soll. Auch die Kostüme werden noch entworfen, für die Proben bediente man sich aus einem bestehenden Fundus.

Das Ensemble wird nächste Woche eine Exkursion ins Schwazer Bergwerk machen, um hautnah einen Einblick zu erhalten, wie und unter welchen Bedingungen die Knappen im Mittelalter arbeiteten. Für diverse Gruppenszenen der Knappen im Theaterstück können Interessierte als Mitwirkende noch einsteigen.