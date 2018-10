Übung in Bad Häring: Einsatz in „unbarmherziger Dunkelheit und Stille“

Von Jasmine Hrdina

Bad Häring – Donnerstag, sechs Uhr morgens im Bergwerk Bad Häring. Die Bergmänner der Tagschicht sind auf dem Weg in den Maximilianstollen, um die Nachtarbeiter abzulösen. In 2,5 Kilometern Tiefe machen sie eine schreckliche Entdeckung: Felsbrocken haben die zehn Kumpel teilweise unter sich begraben. Sofort schlagen die Männer Alarm und setzen die Rettungskette in Gang. In Lebensgefahr befindet sich niemand – es handelt sich um eine Übung der Grubenwehr –, die Herausforderung aber ist für alle Beteiligten real und authentisch.

Feuerwehr- und Rettungswagen rasen mit Blaulicht durch das sonst so idyllische Dorfzentrum, ein paar Schaulustige sammeln sich am Eingang des Stollens, als gegen 7 Uhr die ersten „Verletzten“ von den Rettern geborgen und zur Sanitätshilfestelle beim Schwimmbad gebracht werden. Es wuselt wie auf einem Ameisenhaufen aus Uniformierten – für Außenstehende ein Chaos. Die mehr als 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung, Polizei, Grubenwehr und Bundesheer aber werden von der Leitstelle Tirol und den Einsatzleitern vor Ort systematisch koordiniert und gezielt eingesetzt.

Das Bundesheer flog Verstärkung ein: Allein aus Österreich waren sieben Grubenwehr-Truppen im Einsatz. - Hrdina

„Glück auf!“, wünschen sich die Kameraden der Grubenwehr gegenseitig, bevor sie als einzige Organisation in die Tiefen der Stollen vorstoßen. Die sieben Grubenwehren aus Österreich bekommen dabei Unterstützung von Kollegen aus Deutschland, Italien, Tschechien und Polen. Denn im Ernstfall unterstütze man sich auch über Grenzen hinweg, erklärt Wolfgang Loub von der Montanbehörde West.

Die Bergungsarbeiten unter Tage sind kompliziert und erfordern enorme körperliche Fitness. Es ist eng, dunkel, die Luft ist dünn und das Gelände steil. Bis zu vier Stunden lang bleiben die Männer Hunderte Meter in der Tiefe – möglich machen dies Langzeit-Atemschutzgeräte. Allein diese wiegen 15 Kilogramm, hinzu kommen noch medizinische Versorgungsmittel, Lampen, Tragen und Wärmebildkameras. „Unter Tage ist es kalt. Es herrscht eine unbarmherzige Dunkelheit und Stille“, berichtet Hubert Schwarz. Der Schwazer hat sich als Statist zur Verfügung gestellt, mimt einen Bergwerkarbeiter mit Wirbelverletzung – und kann ebenso wie acht seiner Kollegen erfolgreich geborgen und versorgt werden. Für einen Arbeiter – so das Drehbuch der Inszenierung – kommt jede Hilfe zu spät. Auch das gehöre dazu, will man sich auf den Ernstfall vorbereiten, sagt ein Sanitäter, sichtlich erschöpft nach dem neunstündigen Großeinsatz.