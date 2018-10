Protestaktion gegen Schutzdamm in Strass

Sechs Meter hoch ist das Holzgestell, das auf dem Feld neben dem Wasserfischerhof am Inntalradweg in Strass seit Kurzem steht. „Stoppen wir gemeinsam dieses größenwahnsinnige Monsterprojekt! Alternativen sind vorhanden! Kämpfen wir gemeinsam dafür!“ steht auf dem blauen Transparent, das daran im Föhnwind flattert. Der Landwirt Alfred Ent­hofer will mit dieser Aktio­n veranschaulichen, wie hoch der Damm sein könnte, der möglicherweise für den Hochwasserschutz in Strass errichtet werden soll. „Und zwar exakt dort, wo ich dieses Modell im Maßstab 1:1 hingestellt habe. Sechs Meter hoch wäre nach Plänen den Landes die Dammkrone“, sagt Enthofer, der Obmann vom Verein „Hochwasserschutz für Tirol“ ist. Er räumt ein, dass laut Auskunft des Landes die Pläne auch in anderer Form umgesetzt werden könnten. Am Montag hat er als Vereins­obmann Mitglieder der örtlichen Entwässerungsgenossenschaft, Grundbesitzer und Landesbeamte der Abteilungen Bodenordnung und Wasserwirtschaft eingeladen. „Dabei wurden uns die Plän­e präsentiert“, sagt er. Morgen Sonntag lädt er das ganze Dorf zum Info-Austausch auf seinen Hof. „Dann kann sich jeder ein Bild von den Dimensionen machen“, sagt er. (ad)