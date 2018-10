Keine Unfälle in Prutz dank dem Pedibus

„Seit zehn Jahren sind in der Gemeinde Prutz keine Schülerunfälle mehr verzeichnet worden. Auch die Anzahl von Elterntaxis vor der Volksschule Prutz ist deutlich gesunken", weiß Bürgermeister Heinz Kofler. Ein Grund dafür dürfte der so genannte Pedibus sein. Zum zehnten Mal fand heuer die bewährte Aktion für die Kinder der 1. und 2. Schulstufe in der Obergrichter Gemeinde statt. Es nahmen wieder über 50 Kinder daran teil. „Der Pedibus ist ein Autobus auf Füßen und fährt jedes Jahr im September auf vier Strecken in den Gemeindegebieten von Prutz und Faggen", erklären die Veranstalter. Durchgeführt wird das Projekt von 20 ehrenamtlichen Pedibus-Chauffeurinnen und Chauffeuren, die die Gruppen sicher zur Schule führen. Die Kinder können bei festgelegten Haltestellen „zusteigen". Damit sollen sie nicht nur den Schulweg und seine Gefahren kennen lernen, es sollen auch Autofahrten reduziert werden. Auch die Organisatorin des Klimabündnisses Tirol, Martina Abraham, zeigte sich hocherfreut über die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit und regte an, dass die Volksschule Prutz auch eine Klimabündnis-Schule werden könnte: „Die Anforderungen dafür erfüllt ihr schon lange, zumal ihr ja auch eine Ökolog-Schule seid." (TT)