Villa Blanka investierte 2 Mio. Euro in neues Internat

Von Denise Daum

Innsbruck – Sinkende Schülerzahlen machten der Privatschule Villa Blanka in den vergangenen Jahren zu schaffen. Vor einem Jahr kehrte Sabine Wechselberger, langjährige Lehrerin an der Tourismusschule und Direktorin der Handelsakademie Innsbruck, als Schulleiterin zurück. Und sie ging gleich in die Vollen: neue Ausbildungszweige, neue Schulformen, Startschuss für den groß angelegten Umbau. Insgesamt werden an der Tourismusschule in drei Baustufen rund 9 Millionen Euro investiert. Die erste Phase konnte mit Beginn des Schuljahres abgeschlossen werden: 70 neue Internatsbetten.

Beim Umbau des Mädcheninternats wollte die Villa Blanka ihrem Ruf als „Eliteschule“ gerecht werden und weg vom „konservativen Internat hin zum Wohncampus mit komfortablen Zimmern“, wie Direktorin Wechselberger erklärt. „Wir beschäftigen uns in der Theorie intensiv mit Kundenbedürfnissen und wollen nun auch leben, was wir lehren.“ So gibt es Standard- und Komfortzimmer, zur Wahl stehen Einzel- oder Doppelzimmer. Die Preise liegen zwischen 360 und 460 Euro pro Monat inklusive Verpflegung, Stützunterricht und Freitzeitangebote. Hinzu kommt noch das Schulgeld (derzeit bei 320 Euro). Rund 40 Prozent der aktuell 230 Schüler sind im Internat. Die Nachfrage an der Schule sei wieder steigend.

Der 2 Millionen Euro teure Internatsumbau war erst der Anfang. 2019 ist das in die Jahre gekommene Hauptgebäude mit Klassenzimmern und Burscheninternat an der Reihe. Ob hier saniert oder ein teilweiser Abbruch mit Neubau realisiert wird, ist laut Wechselberger noch nicht entschieden.