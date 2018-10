Jenbacher kämpfen für altes Haus und neue Parkplätze

Von Angela Dähling

Jenbach – Die untere Achenseestraße in Jenbach soll gemäß Plänen der Gemeinde attraktiviert werden. In der oberen Achenseestraße wird der Ruf nach Revitalisierung nun lauter. Denn man fühle sich hier von der Politik benachteiligt, erklärt Eusebius Lorenzetti als ehemaliger Geschäftsinhaber in der oberen Achenseestraße und als Sprecher der Anrainer. Lorenzetti will zwischen ihnen und der Gemeinde vermitteln, um gemeinsam Lösungen zu finden. Es gibt praktisch keine Parkplätze entlang dieses Straßenstücks. Das sei seit Jahrzehnten ein großes Problem.

Ein etwa 20 Meter langer Parkstreifen befindet sich in Privatbesitz. Obwohl ausreichend gekennzeichnet, parken dort immer wieder kurzzeitig Kunden der naheliegenden Geschäfte – und kassieren Strafen von über 120 Euro wegen Besitzstörung. „Die Lage ist hier wegen der schwindenden Kundenfrequenz eh schon angespannt. Und so was vergrämt die Kunden natürlich erst recht“, weiß Lorenzetti. Sein Vorschlag: Die Gemeinde sollte versuchen, zumindest einen Teil der Parkfläche vom Besitzer anzumieten und als Kurzparkzone öffentlich nutzbar zu machen. Bürgermeister Dietmar Wallner kennt das Problem: „Wir streben da Gespräche an“, sagt er. Die untere Achenseestraße sei durch die Umfahrung nun im Gemeindeeigentum. „Deshalb können wir hier jetzt tätig werden.“ Die obere befinde sich im Eigentum des Landes.

Lorenzetti macht sich mit dem ehemaligen Landessanitätsdirektor und gebürtigen Jenbacher Christoph Neuner auch für den Erhalt des Esterhammer-Hauses in der oberen Achenseestraße bzw. am Marktplatz stark. Es wurde 2017 um 560.000 Euro von der Gemeinde gekauft – ein Abriss wurde andiskutiert (die TT berichtete). „Es ist eines der ältesten Häuser in Jenbach und die älteste Mühle des Ortes. Es ist identitätsstiftend“, meint Neuner, der eine Unterschriftenaktion für den Erhalt des Hauses gestartet hat. Jenbach sei gut beraten, alte Häuser der Vorfahren, die deren Arbeit und Leben dokumentieren, zu erhalten. „Durch dieses Haus fließt der Kasbach. Touristen staunen deshalb“, zeigt Neuner eine weitere Besonderheit des jahrhundertealten Gebäudes auf, das sanierungsbedürftig ist.

Gemeinsam mit interessierten Jenbachern, Bürgermeister Dietmar Wallner, VBM Bernhard Stöhr und Kulturreferentin Barbara Wildauer machte er am Samstag einen Rundgang zu verschiedenen geschichtsträchtigen Häusern in Jenbach, von denen etliche revitalisiert wurden.

„Es gibt viele Möglichkeiten, wie das Esterhammer-Haus genutzt werden kann, und keinen Beschluss im Gemeinderat dazu“, sagt BM Wallner. Der Abriss sei nur eine Möglichkeit. Gekauft habe man es, um künftig ungewünschte Nutzungen zu vermeiden. Laut Gemeindechef werde man auch das Denkmalamt kontaktieren, um festzustellen, was erhaltungswürdig ist. „Das Ganze ist ein mittelfristiges Projekt, wir haben derzeit dringendere Probleme“, meint der Bürgermeister.