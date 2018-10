72 Stunden ohne Kompromiss: Jugendsozialaktion startet am Mittwoch

Innsbruck – Rund 300 Projekte sollen umgesetzt werden, Jugendliche in ganz Österreich sind dabei, drei Tage lang geht der Einsatz. „72 Stunden ohne Kompromiss“ heißt die größte Jugendsozialaktion Österreichs, die in den Startlöchern steht. „Von 17. bis 20. Oktober arbeiten tausende junge Menschen zeitgleich in ganz Österreich 72 Stunden lang in sozialen Projekten“, erklärt Magdalena Bachleitner, ehrenamtliche Vorsitzende der Katholischen Jugend Österreich. „Sie zeigen mit viel Power und Kreativität, was sie gemeinsam bewegen können und dass es möglich ist, die Realität zu verändern.“

Die Aktion wird von der Katholischen Jugend Österreich in Zusammenarbeit mit youngCaritas und Hitradio Ö3 veranstaltet und findet dieses Jahr bereits zum neunten Mal statt.

Motto: „Challenge your Limits“

Unter dem heurigen Motto „Challenge your Limits“ haben sich zahlreiche Jugendgruppen, Schulklassen und auch viele Einzelpersonen gemeldet. In unzähligen freiwilligen Arbeitsstunden setzen die Teilnehmer in den kommenden Tagen dann rund 300 Projekte um. So entwickeln Jugendliche in Vorarlberg etwa neue Spieleparcours für Kinder in betreuten Einrichtungen und probieren diese mit ihnen zusammen auch gleich aus.

„72 Stunden ohne Kompromiss“ biete Jugendlichen laut Bachleitner nicht nur die Möglichkeit, sich sozial zu engagieren und freiwillige Arbeit kennenzulernen. Das Projekt schaffe auch Begegnungen und Dialog mit Personenkreisen, die benachteiligt und von sozialer Isolation bedroht sind. „Jugendliche lernen ihnen zuvor oft unbekannte Lebenswelten kennen und reißen im wahrsten Sinne des Wortes soziale Grenzen nieder“, so Bachleitner.

Auch Caritas-Präsident Michael Landau lobt die Aktion und sieht eine langfristige Wirkung darin: „Das Engagement von tausenden jungen Menschen während der 72 Stunden ohne Kompromiss ist ein starkes Zeichen für gelebte Solidarität: Begegnungen und tatkräftiger Einsatz werden mit Neugier und Freude geleistet und wirken lang über die 72 Stunden hinaus.“

Mediale Berichterstattung

Hitradio Ö3 macht das Engagement der Jugendlichen über die Projektschauplätze hinaus in Österreich hörbar. Robert Kratky berichtet live von verschiedenen Projekten und teilt seine Eindrücke und Erlebnisse auf Sendung. Für den Moderator ist die Aktion „keine Frage von Stunden“, sondern „eine Frage der Haltung – nämlich der, für andere Menschen einzustehen, Zeit zu opfern und aktiv zu werden.“

Auch der ORF III unterstützt „72 Stunden ohne Kompromiss“ und bietet den Jugendlichen eine mediale Plattform für ihre Anliegen. Am Freitag um 19.45 Uhr wird die Aktion in „Kultur Heute“ aufgegriffen und in einer „ORF III Spezial“-Gesprächsrunde um 23.35 Uhr kommen bei Moderatorin Ani Gülgün-Mayr Teilnehmer selbst zu Wort.

Verfolgen lässt sich das Projekt außerdem über Facebook und Instagram unter dem Hashtag #72h sowie über die interaktive Österreichkarte auf der Homepage www.72h.at.

Aktion in Tirol

Startschuss der Jugendsozialaktion ist in allen Bundesländern am Mittwoch um 16 Uhr. Dazu finden Auftaktveranstaltungen statt, bei denen die teilnehmenden Jugendlichen den Beginn der „72 Stunden ohne Kompromiss“ feiern und ihre jeweilige Projektaufgabe annehmen. Die Diözese startet die Aktion offiziell um 14.30 Uhr am Eduard-Wallnöfner-Platz in Innsbruck.

Projekte, die in Tirol unterstützt werden, sind etwa die Gestaltung eines neuen Ausstellungsraumes für Menschen mit Suchterkrankung in der Caritas-Kreativwerkstatt in Innsbruck und eine Vorführung von modischen Highlights der Vergangenheit mit Senioren eines Wohnheims. Auch im KochLokal in Innsbruck wird ein Projekt umgesetzt: Gemeinsam mit Jugendlichen, die das Integrationsprogramm einer Innsbrucker Lehreinrichtung in Anspruch nehmen, werden am Donnerstag für einen öffentlichen Mittagstisch internationale Speisen zubereitet. Danach wird Material erstellt, das helfen soll, die deutsche Sprache mit Bezug zur neuen Heimat praxisnah zu lernen. (TT.com)

Alle Infos unter www.72h.at