Montessori-Kindergarten in Lienz offiziell eröffnet

Lienz – Nur knapp drei Monate Bauzeit sind im heurigen Sommer vergangen, bis das Erdgeschoß im Klösterle baulich adaptiert war. Die Integrations-Kindergartengruppe nach Montessori wurde nun auch offiziell in den neuen Räumen begrüßt. Bürgermeisterin Elisabeth Blanik benannte die Baukosten mit 375.000 Euro ohne Umsatzsteuer. 222.000 Euro davon entfallen tatsächlich auf die Stadt Lienz, der Rest kommt von Bund und Land. Ein Gruppenraum, ein Garderobenraum, ein Bewegungsraum mit Ruheecke, ein Raum für Mehrfachnutzung mit Kinderküche, ein Raum für Büroarbeiten und ein Lagerraum stehen nun im Haus der Dominikanerinnen zur Verfügung. Rund 400 Quadratmeter beträgt die Grundfläche der Einrichtung. Kindergartenleiterin Maria Kraler blickte kurz zu den Anfängen in den 80er-Jahren in Eichholz zurück und dankte ihrer Mentorin Resi Walder. „Wir freuen uns, dass dieses Projekt umgesetzt worden ist“, sagte Kraler. Die Kinder selbst stellten sich musikalisch vor: „Ich bin glücklich jeden Tag, ich hab Menschen, die ich mag.“ (bcp)