Ekiz feierte Jubiläum

Hopfgarten i. Br. – Das Eltern-Kind-Zentrum Hopfgarten (Ekiz) ist ein Begegnungsort mit dem Ziel, Familien zu stärken und Kinder zu schützen. Vor Kurzem wurde das zehnte Bestandsjubiläum gefeiert. BM Paul Sieberer bedankte sich bei jenen, die in all den Jahren engagiert für und mit den Familien gearbeitet haben. Das Ekiz trage dazu bei, dass sich Hopfgarten in absehbarer Zeit als „familienfreundliche Gemeinde“ bezeichnen dürfe. Im Ekiz können sich Eltern Tipps für die Erziehung holen. Die Kinder haben die Chance, in der Gruppe zu spielen und gegenseitige Rücksichtnahme zu lernen. Viele Familien waren zur Feier ins Pfarrzentrum gekommen, wo das Ekiz seine Bleibe gefunden hatte. U. a. auch Pfarrer Sebastian Kitzbichler. Er erinnerte daran, dass Kinder im Jetzt leben, was den Erwachsenen nur selten gelingt, weil sie von der Zeit bzw. ihren Terminen getrieben werden. (be)