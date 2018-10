Historische Schätze werden „digitalisiert“

Bad Häring – Oft geht man an ihnen vorbei und nimmt sie gar nicht zur Kenntnis. Klein- und Flurdenkmäler gehen neben großen Wahrzeichen regelrecht unter. Vor allem in ländlicheren Gegenden. Anders sieht das bei den Ortschronisten in Bad Häring aus – ihnen liegt die Erfassung und Publikation dieser Denkmäler ganz besonders am Herzen. Martina Pfandl hat in der Gemeinde bereits 77 Denkmäler dokumentiert. Auf der Website des Landes www.kleindenkmaeler.tirol erfährt man alles Wissenswerte dazu. Abgeschlossen ist Pfandlers Arbeit, wenn die historischen Schätze digitalisiert sind. Mittels QR-Code kann dann jeder mit dem Smartphone die Informationen abrufen.

Es sind aber nicht nur die Chronisten, die diesbezüglich tätig werden können – jeder ist eingeladen, bei der Aktion mitzuwirken. 14 Gemeinden in der Region Kitzbüheler Alpen beteiligen sich bereits an dem 2015 gestarteten Leader-Projekt. „2019 läuft es aus, doch wenn Interesse besteht, ist eine Verlängerung möglich“, sagt Barbara Loferer-Lainer vom Regionalmanagement.

Bad Härings Bürgermeister Hermann Ritzer weiß, dass es aber zumindest einen Ehrenamtlichen braucht, der sich engagiert, denn die Gemeinde hätte dafür keine Ressourcen.

Eigentümer haben immer wieder Bedenken, dass ihre in der Öffentlichkeit zur Schau gestellten Schätze abhandenkommen könnten, wenn man erst von deren Geschichte erfährt. Die Polizei ist jedoch davon überzeugt, dass diese Erfassung eher der Sicherheit dient, weil die Gegenstände praktisch unverkäuflich werden, wenn sie im Internet ersichtlich sind. Daher wünsche man sich auch bei der Exekutive eine flächendeckende Erfassung der Klein- und Flurdenkmäler.

„Wie sich herausstellte, sind die Eigentümer sogar bereit, sie zu restaurieren, wenn sie erkennen, dass sich jemand dafür interessiert“, sagt Ingo Breitfuss, der Initiator dieses Projektes. Und über eine eigene App würden die Denkmäler dann sogar für die jüngere Generation interessant. (be)