Hall: Sonderschule zieht erst zwei Wochen nach NMS ein

Von Michael Domanig

Hall – Das Mammutprojekt „Neues Schulzentrum Hall in Tirol“ ist auf der Zielgeraden – wenn auch mit einigem Zeitrückstand gegenüber den ursprünglichen Plänen. Eigentlich hätte das Zentrum, in dem die bisherigen Neuen Mittelschulen Europa und Schönegg sowie die „Schule am Rosenhof“ (Sonderschule) zusammengeführt werden, ja mit Schulbeginn am 5. September eröffnen sollen. Aufgrund von Bauverzögerungen stand aber schon vor Monaten fest, dass der Bezug erst nach den Herbstferien erfolgen wird (die TT berichtete). Die behördliche Kollaudierung der neuen Schule ist für 2. November angesetzt.

Jetzt kommt es zu einer weiteren Verzögerung – wobei diese nur die Schule am Rosenhof betrifft: Diese wird nun erst am 19. November ins neue Zentrum übersiedeln – und somit zwei Wochen nach den beiden Neuen Mittelschulen. Die NMS (die übrigens bereits seit 1. September nur noch über eine einheitliche Schulleitung verfügen) ziehen mit Sack und Pack gemeinsam am 5. und 6. November ein, wofür eigens zwei schulfreie Tage beantragt werden.

Warum es bei der Schule am Rosenhof länger dauert, erklärte Vize-BM Werner Nuding (VP), Obmann des Raumordnungs- und Schulzentrums-Ausschusses, in der jüngsten Gemeinderatssitzung nach einer Anfrage der SPÖ: Die Lehrküche für die Sonderschule werde nicht rechtzeitig fertig, weil der Tischler wegen des Konkurses einer Lieferfirma das Plattenmaterial zu spät erhalten und so insgesamt 16 Arbeitstage verloren habe.

Dass damit auch der ursprünglich geplante einheitliche Einzugstermin fällt, sieht GR Julia Schmid (SPÖ) kritisch: Der Wunsch sei immer gewesen, dass alle gemeinsam einziehen, dies wäre auch im Sinne des integrativen Gedankens und der Entwicklung einer gemeinsamen Identität wichtig. „Wir wollen doch ein Schulzentrum für alle.“

Nuding kontert, dass die Übersiedlung von rund 300 Mittelschülern und ca. 60 Sonderschülern ohnehin ein „gewaltiger Kraftakt“ und der spätere Einzug daher durchaus im Sinne der Sonderschulführung sei. Das bestätigt auf TT-Anfrage auch Karoline Knapp-Hauser, Direktorin der Schule am Rosenhof: Der spätere Termin sei „überhaupt kein Problem“, eher im Gegenteil. „Wir gewinnen dadurch etwas Zeit. Für unsere Kinder ist es feiner, wenn sie dort peu à peu und in Ruhe einziehen können, nicht zugleich mit 300 anderen Kindern.“ So ermögliche man den Kindern einen „sanften Übergang“ ins neue Schulzentrum. „Wir haben dann genug Zeit, die Schüler gut vorzubereiten – und werden in einem bereits geöffneten Schulzentrum empfangen.“

Und was die Frage des inklusiven Gedankens angehe, „haben wir schon viele gute Ideen für künftige Kooperationen zwischen Sonder- und Neuer Mittelschule“, sagt Knapp-Hauser. Sie und der neue NMS-Leiter Günter Nimmerfall würden als gleichberechtigte Direktoren fungieren – und hätten ihre Büros direkt nebeneinander.