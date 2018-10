Armin Wechselberger bleibt Betreiber im Schwazer Silberwald

Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Er ist mystisch. Er zieht Jung und Alt in seinen Bann. Er bietet Ruhe und Erholung. Aber zugleich ist er auch ein Ort, wo viel passiert. Feste werden gefeiert, Kinder spielen täglich zwischen den vielen Bäumen, Kunst wird gezeigt und Sportler kommen ins Schwitzen. Der Schwazer Silberwald ist ein spezieller Ort und das liegt zu einem großen Teil an jenen Menschen, die ihn beleben. Dazu zählt allen voran Armin Wechselberger.

Seit Jahren gilt er als gute Seele des Silberwaldes und das soll auch so bleiben. Der Gemeinderat verlängerte am Mittwoch den Betreibervertrag mit ihm um zwei Jahre – aber nicht einstimmig.

StR Viktoria Gruber (Grüne) lobte die positive Entwicklung des Silberwaldes. „Es ist nicht nur ein Naherholungsgebiet für Schwazer und viele andere, sondern auch ein Ort der Kreativen und der öffentlichen Kunst geworden“, sagte Gruber. Sie sieht in Wechselberger eine wichtige Anlaufstelle, aber auch einen „Kümmerer mit Herz für die Natur“. Auch StR Emil Danler (FP) hob das „schöne und tolle Angebot“ für die Schwazer hervor.

Doch es war nicht immer alles rosig – das gibt BM Hans Lintner zu. Das Verhältnis zwischen ihm und Wechselberger ist angespannt. Es gibt immer wieder Reibungspunkte, die Meinungen gehen bei den verschiedensten Themen weit auseinander. „Neben allen Differenzen geht es am Ende um das Beste für den Ort“, sagte Lintner. Und das sei laut ihm Wechselberger. „Unabhängig davon müssen wir ja keine Freunde sein“, sagt der Stadtchef. Vier seiner VP-Listenkollegen sehen das anders. Sie stimmten gegen die Vertragsverlängerung. „Ich stimme aus Solidarität nicht zu. In sozialen Netzwerken derart diffamiert zu werden, ist nicht okay“, sagte StR Julia Maier-Thurner. Der Schlagabtausch zwischen Wechselberger und Freunden Lintners via Facebook sei heftig und inakzeptabel.

Seit 2002 ist Wechselberger für den Silberwald zuständig. Der letzte Vertrag lief über zehn Jahre, der neue ist auf zwei Jahre befristet. „Es tut sich immer viel. Der Wald ist in Bewegung“, sagt Wechselberger. Daher sei ein kürzerer Vertrag sinnvoll. Zudem wird nun ein Anhang an den Vertrag ausgearbeitet. Eine „Anpassung an die Aktualität“.